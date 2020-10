Débats

La Chine, enjeu clé des élections américaines

En raison de la pandémie, de la détérioration de la situation économique et des tensions sociales liées au racisme et à la polarisation politique, les enjeux de politique internationale ont été relégués au second plan dans la campagne électorale américaine. C’est le cas des relations sino-américaines, qui est sans doute l’enjeu international le plus important à moyen et long et terme pour les États-Unis et le reste du monde.