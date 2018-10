La Dre Alice Benjamin et ses 10 000 bébés

Tout semblait bien aller. Jusqu'à ce que, à 26 semaines de grossesse, les résultats d'un simple test sanguin laissent présager le pire.

«Vous avez une leucémie. Il est trop tard pour mettre fin à la grossesse. Il est trop tôt pour accoucher. Nous allons vous référer à des spécialistes.»

La jeune mère a été dirigée vers la Dre Alice Benjamin, obstétricienne spécialisée dans les grossesses à haut risque à l'hôpital Royal Victoria. «C'est grâce à elle si je suis vivante aujourd'hui.»

La Dre Benjamin a dû faire accoucher Patrizia de toute urgence à 31 semaines de grossesse pour lui permettre de suivre une chimiothérapie. La petite Victoria Angel est ainsi née le 2 septembre 2001. Elle pesait 3,5 livres. À la demande de sa mère, qui avait lu dans un livre de préparation à l'accouchement que les cellules souches du sang de cordon ombilical pouvaient guérir la leucémie, la Dre Benjamin a prélevé chaque goutte de sang du cordon. En dernier recours, ça pourrait servir, se disait-elle.

Victoria a été placée dans un incubateur de l'unité de néonatalogie pendant qu'au même étage, sa mère luttait pour sa vie en hémato-oncologie. Chaque fois que, entre deux traitements, Patrizia allait, en fauteuil roulant, voir son bébé, elle pleurait. «Je me sentais coupable. Je me posais plein de questions. Vais-je survivre? Aura-t-elle une mère? Serai-je là pour elle? Serai-je là pour voir ses premiers mots, ses premiers pas?»

Après quatre mois de chimiothérapie intensive, une rémission. Puis, deux mois plus tard, une rechute. «On m'a dit que j'avais six mois à vivre. Pour survivre, il me fallait une greffe de moelle osseuse.» En l'absence d'un donneur compatible, la Dre Benjamin et le Dr Pierre Laneuville, hématologue, ont fait ce qui ne s'était jamais fait auparavant : utiliser les cellules souches du sang du cordon ombilical de la petite Victoria pour sauver sa propre mère.

La greffe a réussi. C'était une première mondiale. Aujourd'hui, Patrizia, 43 ans, est en parfaite santé. Et sa petite Victoria, née prématurément, est une grande fille de 17 ans qui étudie en sciences au cégep.

«La Dre Benjamin est comme un ange pour moi. Je parle d'elle et je deviens émotive. Comment on fait pour remercier une femme qui nous a sauvé la vie?»

***

Pour remercier la Dre Benjamin qui, à 73 ans, se dirige tranquillement vers la retraite, Patrizia et d'autres anciens patients reconnaissants ont mis sur pied un fonds en son nom. Mercredi soir, à l'Université McGill, ils ont tenu à rendre hommage à cette pionnière au parcours remarquable.

Rencontrée avant la cérémonie, la Dre Alice Benjamin, d'ordinaire si calme au milieu des pires tempêtes, disait se sentir nerveuse. Des accouchements compliqués? Pas de problème pour cette femme au sang-froid légendaire qui a assisté à la naissance de plus de 10 000 bébés en plus de 40 ans de carrière. Mais une soirée où elle est le centre d'attention? Voilà qui lui semblait beaucoup plus stressant.

Des résidents ont beau l'avoir baptisée la «Meryl Streep de l'obstétrique», la Dre Alice Benjamin n'a jamais cherché les projecteurs et les honneurs. Mais pas de doute qu'elle les mérite.

«Elle est la quintessence du médecin qui met le patient d'abord», dit le Dr Madhukar Pai, directeur des programmes de santé mondiale à l'Université McGill. La Dre Benjamin a suivi sa femme lors d'une grossesse marquée par des complications et des moments d'angoisse. «Aujourd'hui, nous avons une merveilleuse fille de 10 ans... Il y a des centaines d'histoires comme la nôtre. Des gens dans des situations impossibles qui avaient abandonné tout espoir et l'ont retrouvé grâce à elle.»