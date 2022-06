Journée nationale des peuples autochtones

Tendre la main pour se connaître, se reconnaître et pour s’allier

Se reconnaître. Se voir. Se dire que nous existons l’un ou l’une pour l’autre. C’est bien sûr une question de regard. C’est certes une question de paire de lunettes, de la paire d’yeux qu’on décide de poser sur l’autre. Et pourtant, c’est d’abord et avant tout une question... de main tendue. De la main que l’on choisit de tendre pour se rassembler, pour faire équipe, à deux ou plus, face à la vie.