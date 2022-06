Aménagement des rives

Une pratique collective du droit à l’espace public

La pandémie et ses restrictions nous ont amenés à investir les rues, les parcs et d’autres espaces communs à l’intérieur des villes, par l’entremise d’aménagements éphémères et transitoires (piétonnisation de certaines artères, installation de mobilier urbain, aménagement de friches et de ruelles). Or, ces initiatives d’appropriation de l’environnement urbain pour un usage commun ont montré qu’un profond besoin d’arrimage des espaces publics aux manières de vivre la ville au quotidien s’impose.