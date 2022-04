Le prix de la pauvreté

Dans un monde où toutes les causes ont un porte-parole, il en est une qui demeure pour ainsi dire sans voix : celle de la pauvreté. Les pauvres ne sont pas invités à la télévision pour raconter leur vie, commenter l’actualité ou critiquer les décisions du gouvernement. Ils n’ont pas de siège au Parlement et ne font l’objet d’aucune campagne de publicité. On ne les voit nulle part, pour la bonne raison que la pauvreté est encore aujourd’hui une source de honte, qu’elle fait partie de ces souffrances qui ne se disent pas.