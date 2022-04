C’est la même rengaine chaque année : à l’arrivée du printemps, la fonte de la neige laisse à découvert de nombreux déchets emprisonnés depuis des mois. Montréal paraît alors plus sale que jamais.



Peut-être votre coin de la ville mérite-t-il un coup de balai ? Faites-nous parvenir des photos de débris et de saletés de vos parcs, rues et ruelles, en indiquant l’endroit de la ville et vos solutions pour la rendre plus propre.