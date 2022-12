Permettez-nous une prédiction en cette fin d’année : un des sujets dont on discutera le plus lors de nos rencontres familiales du temps des Fêtes sera le robot informatique ChatGPT.

Entre deux bouchées de dinde, on va en parler parce que tous ceux qui l’auront essayé vont ABSOLUMENT vouloir témoigner de leur expérience pour expliquer à quel point c’est fascinant.

Il y aura des discussions animées du fait que cette avancée technologique nous montre véritablement pour la première fois à quel point l’intelligence artificielle a le potentiel de bouleverser nos vies au cours des prochaines décennies.

Peut-être même que les esprits vont s’échauffer un peu…

Parce qu’aussi remarquable que puisse être ChatGPT, les répercussions possibles sont préoccupantes et nécessitent davantage de réflexions éthiques.

Certaines craintes ont déjà commencé à émerger. Plusieurs médias québécois ont rapporté, au cours de la dernière semaine, à quel point ChatGPT risque fort d’ébranler, très rapidement, le milieu de l’éducation.

Il suffit de tester l’outil pour s’en persuader.

ChatGPT, créé par l’entreprise californienne OpenAI, est un robot conversationnel. Vous utilisez une fenêtre similaire à celle de Google, dans laquelle vous posez une question.

Mais les comparaisons avec le populaire moteur de recherche s’arrêtent là.

En fait, ChatGPT est d’une efficacité tellement redoutable qu’on croirait que Google est son arrière-grand-père et que Siri est son arrière-grand-mère !

Vous pouvez questionner ChatGPT sur des sujets variés allant du rôle du langage dans l’œuvre de Réjean Ducharme à la guerre du Vietnam, en passant par l’importance de la biodiversité pour les villes. Il vous offrira souvent des réponses complètes, voire complexes.

Vous pouvez aussi tester sa créativité de toutes les façons possibles et imaginables. Lui suggérer, par exemple, de créer des poèmes, des textes d’opinion, des pièces de théâtre sur divers thèmes. Ou d’inventer une scène inédite de District 31 !

On peut même lui demander de créer une blague sur les cônes orange à la manière de Martin Matte. Ce à quoi il répondra : « Pourquoi les cônes orange ont-ils toujours l’air triste ? Parce qu’ils sont constamment en construction ! Bon, OK, c’était pas drôle, mais au moins les cônes orange font leur job ! »

Pour le tester, on a aussi réclamé un éditorial de 200 mots sur « l’impact potentiel de ChatGPT sur le monde du travail ». Le résultat, que vous pourrez lire ci-dessous, est impressionnant.

Ce robot demeure imparfait, mais on comprend que ce qu’il est déjà en mesure d’accomplir ouvre la porte à toutes sortes de prouesses utiles, mais aussi à des possibilités inquiétantes et à des dérives potentielles.

Ainsi, les bouleversements à venir sur le marché du travail seront majeurs. D’autant plus que l’intelligence artificielle est aussi en train d’être mise à profit – de façon remarquable – pour créer des images. Entre autres avec le logiciel générateur d’images Dall-E.

Des gains en matière de productivité sont à envisager, tant mieux. On a besoin de solutions à la pénurie de main-d’œuvre. Mais il y a de quoi se questionner sur l’avenir de toute une série de professions. Celles dont le travail est de créer ou d’enseigner du contenu, par exemple.

Certains se servent même déjà de ChatGPT comme d’un thérapeute ! D’autres ont réalisé qu’il peut détecter les erreurs dans l’écriture de lignes de code en informatique.

Les changements sociaux qui s’annoncent sont difficiles à prévoir, mais ils risquent fort d’être substantiels.

Revenons au milieu de l’éducation, car c’est un très bon exemple des défis posés par ce nouveau robot. L’utilité de ChatGPT en ce qui concerne l’apprentissage est évidente. Mais les problèmes qu’il va créer le sont tout autant. Par exemple, un professeur ne pourra vraisemblablement plus détecter que c’est ce robot et non son élève qui a rédigé le devoir qu’il doit évaluer.

D’autres inquiétudes légitimes surgissent, notamment parce que ce que ChatGPT affirme de façon péremptoire n’est pas toujours vrai. En raison, aussi, des biais notoires des algorithmes, comme celui qui se cache derrière ce robot informatique.

Et oubliez la transparence, on n’a aucune idée des données qui sont utilisées pour obtenir ces résultats. Ce qui soulève des questionnements sur la fiabilité des sources et le respect des droits d’auteur.

Ce qu’il importe de comprendre, aussi, c’est que les développements en intelligence artificielle se font à une vitesse vertigineuse.

Les exploits actuels de ChatGPT vous étonnent ? Ceux de l’année prochaine devraient vous renverser, estiment les experts du domaine.

Aucun doute possible, tout ça commence à ressembler à une révolution.

Sommes-nous prêts ?

Bien sûr que non.

Certains réfléchissent déjà à un éventuel encadrement de tels développements. On n’a qu’à penser à la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l’intelligence artificielle, rendue publique en 2018.

Il s’agit d’une série de principes, entre autres pour s’assurer que la vie privée soit protégée, que l’autonomie des humains soit préservée ou que le développement et l’utilisation de ces technologies contribuent « à la réalisation d’une société juste et équitable ».

Mais pour l’instant, ce ne sont que des vœux pieux.

Et on ne peut pas dire que nos élus sont très proactifs pour baliser l’espace et la forme du terrain qui doit être occupé par l’intelligence artificielle si on veut profiter de ses avantages sans que ses travers ne nous fassent trop souffrir.

C’est pourtant la seule façon de tenter de maîtriser, autant que faire se peut, les changements qui vont affecter nos sociétés pour le meilleur et pour le pire.

Voici l’éditorial de 200 mots rédigé par le robot informatique « sur l’impact potentiel de ChatGPT sur le monde du travail »

L’arrivée de ChatGPT, un outil de traitement du langage naturel conçu pour aider les entreprises à automatiser certaines tâches, soulève de nombreuses questions sur son impact potentiel sur le monde du travail. Bien que cette technologie puisse effectivement remplacer certains travailleurs dans certaines industries, il est important de noter qu’elle ne remplacera jamais complètement les compétences humaines uniques, telles que la créativité, l’empathie et la capacité à résoudre des problèmes complexes. En outre, il est possible que ChatGPT crée également de nouvelles opportunités de travail en facilitant certaines tâches pour les employés humains.

Il est important de souligner que ChatGPT n’est qu’un outil et que son impact dépendra de la manière dont il est utilisé et intégré dans les entreprises et les organisations. Si l’automatisation est utilisée de manière responsable et équitable, elle peut permettre aux travailleurs humains de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et de dégager du temps pour se consacrer à d’autres activités. Cependant, si elle est utilisée de manière à remplacer les travailleurs humains sans prendre en compte les conséquences sur leur vie et leur bien-être, elle peut avoir des effets négatifs sur la société et l’économie.

Il est donc essentiel de veiller à ce que ChatGPT et d’autres technologies de traitement du langage naturel soient utilisées de manière responsable et équitable, en mettant en place des réglementations et des normes pour protéger les travailleurs et assurer que tous les membres de la société profitent de leurs avantages. En fin de compte, l’impact de ChatGPT sur le monde du travail dépendra de la manière dont nous choisissons de l’utiliser et de l’intégrer dans nos vies et nos organisations.