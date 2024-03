Nous, les autres Entre altérisation et carrefours identitaires

Nul doute que certains chroniqueurs et politiciens (suivez mon regard, oui, encore un peu plus vers la droite) s’étoufferont à la lecture de l’essai de Toula Drimonis, Nous, les autres, s’empressant de l’incendier en scandant des incantations d’exorcisme. Et pourtant, ils gagneraient gros à consulter cet exposé où sont dépeintes en nuance les réalités des « survenants » du Québec. Car l’autrice, issue d’une très modeste famille d’immigrants grecs, se trouve d’une part elle-même située en plein carrefour identitaire, linguistique et culturel, mais agit d’autre part comme observatrice sociale depuis plus de deux décennies à titre de journaliste.