Qu’est-ce qu’un choix ? Selon la définition du Robert, c’est la « décision par laquelle on donne la préférence à une chose, une possibilité en écartant les autres ». On évite alors d’écrire « j’ai deux choix ».

Faire son choix. Avoir le choix. Il n’a pas eu le choix. On lui laisse le choix suivant. Il n’a que deux possibilités. Examiner les différentes options possibles. Se retrouver devant deux options similaires.

La même confusion existe quant au mot alternative. « En français, le nom alternative désigne un ensemble de deux solutions, et non, comme en anglais, chacune des possibilités parmi lesquelles on peut choisir », explique l’Office québécois de la langue française. Répandu, l’emploi d’alternative en ce sens est critiqué par de nombreux ouvrages. Le mot désigne un ensemble de deux éventualités entre lesquelles il faut choisir et doit être employé au singulier, précise à ce sujet le Multidictionnaire de la langue française.

On est devant une alternative lorsqu’on a deux possibilités, deux options. Sa seule alternative était de présenter ses excuses ou de démissionner.

Pour remplacer alternative dans son sens fautif, on peut par exemple parler d’une solution de rechange, d’une solution de remplacement, d’une option, d’une (autre) possibilité, d’une voie, d’une issue. Choisir entre deux possibilités : partir ou rester.

Le mot dilemme (et non pas « dilemne ») peut aussi être employé dans certains contextes, même s’il n’a pas tout à fait le même sens qu’alternative. Il désigne « une situation difficile dans laquelle on doit choisir entre deux possibilités différentes, mais conduisant à un même résultat toujours regrettable », souligne le Multidictionnaire, qui précise que pour une alternative, le résultat peut être heureux ou malheureux.

Pour éviter la locution « n’avoir d’autre choix que », calquée sur l’anglais to have no choice but, on peut préférer des expressions comme être astreint, contraint, tenu de faire quelque chose, forcé, obligé, être dans l’obligation de, devoir, ne pouvoir que, ne pouvoir faire autrement que. Le ministre a été obligé de répliquer. Elle ne pouvait qu’obéir. Je n’ai pas pu faire autrement que d’y aller. Il a dû faire face à l’opposition. Être forcé de partir, forcé à s’en aller. Je n’ai pas d’autre possibilité que partir.