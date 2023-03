Eli San

La rage au corps

Eli San est indignée. Sur les réseaux sociaux, cette bibliothécaire dénonce le sexisme, les injustices et les violences sexuelles. Dans son premier essai, Cet exécrable corps, c’est son enveloppe corporelle et la grossophobie ambiante et internalisée qui suscitent son indignation. Un récit cru et très dur, qui tranche avec le discours habituel contre la grossophobie.