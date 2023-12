La famille Mallard n’a jamais quitté son étang. Le passage d’oiseaux migrateurs l’inspire à partir à l’aventure. Sur le chemin de la Jamaïque, les cinq canards font d’agréables et de dangereuses rencontres.

Bien qu’il soit un canard, Mack Mallard (la voix de Kumail Nanjiani) est un père poule. Il ne voit aucun intérêt à ce que lui, sa femme Pam (Elizabeth Banks) et ses deux enfants, Dax (Caspar Jennings) et Gwen (Tresi Gazal), s’éloignent du douillet étang où ils habitent.

Un arrêt d’oiseaux migrateurs dans leur domicile ravive le goût de l’aventure de Pam et des enfants. Mack refuse l’invitation de les suivre jusqu’en Jamaïque, mais une conversation avec son paresseux oncle Dan (Danny DeVito) le fait changer d’avis. Ainsi, les cinq s’envolent vers les Caraïbes sans savoir comment s’y rendre.

Le scénario de Mike White et de Benjamin Renner – ce dernier est également coréalisateur – aborde de belle façon l’ouverture sur le monde, la prise de risque et la confiance envers les étrangers. Bien que légèrement appuyés, ces thèmes sont traités avec humour et bonté. Migration n’est pas moralisateur, il présente plutôt une vision optimiste de la vie en société. Une proposition qui se fait de plus en plus rare, même dans les œuvres familiales. Rappelons que le Français Benjamin Renner a coréalisé le très beau Ernest et Célestine, en lice pour l’Oscar du meilleur long métrage d’animation en 2014.

Les gags physiques (slapsticks) pullulent et sont bien rendus par les animations fluides et colorées du studio Illumination (les films Despicable Me et Minions, The Super Mario Bros. Movie). Les environnements sont également magnifiques : la cabane lugubre d’un couple de vieux hérons, un New York vaste et frénétique, une ferme d’élevage des plus accueillantes. L’action se déplace régulièrement et les prises de vue à la première personne, en plein vol, sont spectaculaires.

Migration devrait faire plaisir à toute la famille et confirmer à ceux qui passent leurs hivers dans le Sud qu’ils font le bon choix.