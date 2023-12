Après une nuit sans lendemain, un homme et une femme prétendent former un couple pour ne pas gâcher un mariage.

S’étant déjà très librement inspiré de La lettre écarlate, de Nathaniel Hawthorne, pour signer l’hilarant Tout pour un A (2010), où il jouait avec les codes de la comédie d’ado, Will Gluck se frotte maintenant à l’une des plus célèbres comédies du grand barde, Beaucoup de bruit pour rien, brillamment adaptée en 1993 par Kenneth Brannagh.

Au lendemain d’une nuit magique, Bea (Sydney Sweeney) et Ben (Glen Powell) ne se sont plus revus à cause d’un malheureux malentendu. Or, Halle (Hadley Robinson), sœur de Bea, s’apprête à épouser Claudia (Alexandra Shipp), sœur de Pete (GaTa), qui est le coloc de Ben. Afin d’éviter que Bea et Ben gâchent la noce, les parents de Claudia et de Pete (Brian Brown et Michelle Hurd) veulent les faire tomber amoureux l’un de l’autre.

Voyant que ses parents (Dermot Mulroney et Rachel Griffiths, marié et demoiselle d’honneur dans Le mariage de mon meilleur ami) ont invité son ex-fiancé (Darren Barnett), Bea convainc Ben, troublé par l’arrivée de son ancienne flamme (Charlee Fraser) et son nouveau copain (Joe Davidson), de jouer le jeu. S’ensuivront moult quiproquos et imbroglios pas toujours rigolos dans une Australie de carte postale.

Ce n’est pas la première fois qu’un classique de la littérature anglaise sert de point d’ancrage à une comédie sentimentale. Hélas, Will Gluck et sa coscénariste Ilana Wolpert (High School Musical – The Musical – The Series) l’ont fait avec beaucoup moins de bonheur qu’Amy Hackerling et Gil Junger, qui avaient revisité respectivement Emma de Jane Austen dans Clueless (1995) et La mégère apprivoisée de Shakespeare dans 10 choses que je déteste de toi (1999). La version proposée dans Anyone But You (N’importe qui sauf toi, en version française) se révèle bien moins complexe et spirituelle que celle de Shakespeare.

De fait, il n’y a pas de méchants pour corser le récit, mais des gens trop bienveillants et gaffeurs qui ne se mêlent pas de leurs oignons. Aux mots d’esprit, les scénaristes ont préféré les insultes vulgaires, les situations humiliantes et quelques gags gratuits sous la ceinture. Dans des rôles frisant la caricature, les acteurs ne peuvent faire autrement que de jouer sans finesse ou de se pavaner dans des tenues laissant peu de place à l’imagination. Et ce, jusqu’au générique où tous massacrent de manière embarrassante Unwritten de Natasha Bedingfield.