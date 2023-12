Huit étudiants de l’Université de Washington n’ayant jamais pratiqué l’aviron s’entraînent pour les Jeux olympiques de 1936 à Berlin.

Avec les années, George Clooney (Confessions of a Dangerous Mind, Good Night, and Good Luck) s’est dangereusement assagi. Sa dernière offrande à titre de réalisateur, Ils étaient un seul homme, raconte avec tous les clichés propres aux drames sportifs l’histoire de l’équipe d’aviron américaine, laquelle se rendit aux Jeux olympiques d’été de Berlin, en 1936. Vous devinez la suite.

Plongé dans ses pensées, un vieil homme (Ian McElhinney) regarde des jeunes faire de l’aviron. Dans sa jeunesse, cet homme, Joe Rantz (Callum Turner), s’est illustré dans ce qui est considéré comme la discipline sportive la plus difficile, l’aviron à huit rameurs. Figure centrale du livre de Daniel James Brown, lequel a fait l’objet d’un documentaire pour la chaîne PBS (American Experience – The Boys of ‘36), Joe Rantz est le personnage idéal pour tout récit édifiant.

Orphelin de mère, abandonné par son père, Joe a appris tôt à se débrouiller seul. Habitant un taudis, nourri à la soupe populaire, il étudie pour devenir ingénieur à l’Université de Washington, où il rencontre la pétulante Joyce Simdars (Hadley Robinson), qui ne souffre pas des effets de la Grande Dépression. Afin de payer ses études, Joe rejoint l’équipe d’aviron que dirige Al Ulbrichson (Joel Edgerton), coach sévère au cœur tendre.

Adapté par le scénariste Mark L. Smith (Le revenant, d’Iñárritu, Minuit dans l’univers, de Clooney), Ils étaient un seul homme remplit sagement la commande. La reconstitution d’époque est crédible, les personnages font face à diverses épreuves avec courage, dont un camp d’entraînement se déroulant au gré d’un montage se voulant dynamique, chaque fois que le coach ouvre la bouche, c’est pour livrer un discours à saveur patriotique.

On pourrait reprocher à Smith et à Clooney d’avoir évacué toute dimension politique et sociale, contrairement à Stephen Hopkins dans le drame historique Race (2016), qui retraçait le parcours de Jesse Owens, l’athlète afro-américain quadruple médaillé d’or à Berlin. Certes, on y croise Owens (Jyuddah Jaymes) et Adolf Hitler (Daniel Philpott, qui incarnait le chancelier dans The Crown), l’hôte des Jeux, mais ceux-ci paraissent accessoires.

Tandis que le compositeur Alexandre Desplat en fait des tonnes, George Clooney parvient in extremis à rendre le dernier quart palpitant par sa manière de découper et de cadrer la course finale. Même si on en connaît l’issue, après plusieurs bâillements retenus au long du film, on retient son souffle jusqu’à la fin.