Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

Furiosa – A Mad Max Saga : Dans le rétroviseur de Fury Road « Les moteurs grondent un peu moins dans Furiosa – A Mad Max Saga que dans Mad Max – Fury Road, sorti en 2015 – mais qui le suit chronologiquement. Fans de poursuite à grande vitesse, n’ayez crainte, la dernière création de George Miller se passe tout de même en grande partie sur de longues routes désertiques », écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Hit Man : Jouer au tueur « Un professeur d'université prétend être un tueur à gages pour la police de La Nouvelle-Orléans afin d'épingler des gens qui souhaitent en éliminer d'autres. Il excelle dans son rôle jusqu'au jour où il entame une relation avec une femme qui voulait tuer son mari », raconte notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Daaaaaalí ! : Les délires de Dalí « Le cinéaste français Quentin Dupieux signe un délicieux hommage à Salvador Dalí, aux accents de Buñuel. Dans Daaaaaalí !, le célèbre peintre espagnol est tour à tour, et parfois dans la même scène, incarné par quatre comédiens (Édouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaï et Gilles Lellouche). Ce délire surréaliste autour de Dalí – qui considérait sa personnalité comme son chef-d'œuvre – est réalisé comme une succession de mises en abyme plus fantasques les unes que les autres », explique notre chroniqueur Marc Cassivi. Lisez la critique

Les tortues : Adieu, je reste « Ayant promis, il y a 35 ans, à un ami défunt de garder sa maison et ses tortues, Henri et Thom ont vieilli ensemble sans se poser de questions. Lorsque sonne l'heure de la retraite, Henri remet son couple en question. Après avoir découvert que son mari s'est inscrit à un site de rencontres, Thom lui demande le divorce avec l'espoir de le reconquérir, comme il l'explique à sa meilleure amie Jenny (Brigitte Poupart, radieuse) », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Before I Change My Mind : La belle personne « Jeune, Trevor Anderson, réalisateur non binaire utilisant les pronoms masculins, aurait préféré ne rien répondre quand on lui demandait de quel sexe il était. À travers le personnage de Robin, auquel on n'accole aucun pronom pendant toute la durée de Before I Change My Mind (Avant que je change d'idée, en version française), son premier long métrage, le natif de Red Deer, Alberta, s'offre une adolescence fantasmée en revisitant avec panache les années 1980 », explique notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Babes : Métro, boulot, bébé « Sur le papier, la réunion de Pamela Adlon, cocréatrice, coscénariste, principale réalisatrice et actrice de la série Better Things, d'Ilana Glazer, cocréatrice, coscénariste et actrice de la série Broad City, et de Michelle Buteau, créatrice, coscénariste et vedette de la série Survival of the Thickest, fait rêver. Dans la réalité, elle fait déchanter. De fait, ces trois drôles de dames de la télé auraient dû combiner leurs talents pour accoucher d'une nouvelle série plutôt que de pondre un long métrage », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique