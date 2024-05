Après avoir été kidnappé par deux malfrats, Garfield, accompagné de son acolyte Odie, retrouve son père qu’il n’a pas vu depuis des années et doit l’aider lors d’un cambriolage aux nombreux rebondissements.

Garfield, le célèbre chat orangé créé par Jim Davis à la fin des années 1970, est de retour au grand écran en dessins animés avec The Garfield Movie (Garfield – Le film en version française) du réalisateur Mark Dindal, responsable des effets visuels de classiques de Disney comme The Little Mermaid et Aladdin. Si l’animation est très réussie, c’est tout le contraire de l’histoire (signée par David Reynold, à l’origine de Finding Nemo, Paul A. Kaplan et Mark Torgove), qui nous laisse sur notre faim.

En prologue, on retrouve donc Garfield (Chris Pratt, Super Mario et The Lego Movie) qui explique comment il a été adopté par Jon (Nicholas Hoult, Mad Max – Fury Road) après avoir été abandonné par son père, le chat de ruelle Vic (Samuel L. Jackson, Paws of Fury – The Legend of Hank). Un moment tout mignon, gros yeux à la Puss in Boots inclus.

Bien installé dans la maison de Jon avec Odie comme nouvel ami, Garfield vit maintenant sa « best life », avec surabondance de nourriture et abonnement à Catflix, lorsqu’il est kidnappé par deux vilains à la solde de l’hystérique Jinx (Hannah Waddingham, The Fall Guy et Ted Lasso). Cette dernière souhaite se venger de Vic qui n’a pu l’aider lors d’un larcin commis il y a plusieurs années. Au fil de leurs péripéties, père et fils devront mettre de côté leurs malentendus pour apprendre à travailler ensemble afin de réussir la mission que leur confie Jinx, soit celle de dérober des milliers de litres de lait.

Mais de trop nombreux obstacles se dresseront devant le duo (toujours accompagné d’Odie). Et en voulant multiplier les rebondissements, le scénario finit par souffrir de plusieurs longueurs (dont une poursuite en train interminable) durant lesquelles les jeunes enfants dans la salle (et leurs parents) peinent à suivre le fil de l’histoire. Sans oublier l’abondance de bons sentiments des deux chats (qui se doutait que Garfield avait un tel spectre d’émotions ?).

The Garfield Movie s’éloigne de l’essence même de l’univers du ventripotent félin, soit un chat paresseux qui ne lèverait même pas une patte pour sauver quiconque. Soulignons aussi les rares apparitions du personnage de Jon et l’extrême gentillesse de Garfield avec Odie, normalement son faire-valoir.

Mais avec une trame sonore entraînante, qui comprend des titres de Jon Baptiste, Keith Urban et Snoop Dogg, et quelques gags efficaces, dont des gifles bien placées qui ont provoqué quantité de rires d’enfants, The Garfield Movie trouvera son public, malgré son message sur l’importance de la famille maintes fois entendu.

