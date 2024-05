En 1893, un peintre rencontre une fabricante de fleurs artificielles qui sera sa muse et sa compagne durant près de 50 ans.

Peintre de bonne famille, Pierre Bonnard (Vincent Macaigne, placide) ramène un jour dans son atelier une fabricante de fleurs artificielles qui prétend s’appeler Marthe de Méligny (Cécile de France, fougueuse) et être une aristocrate orpheline. Les années passent. Avec Marthe pour principal modèle, muse et compagne, Pierre remporte de plus en plus de succès avec ses tableaux.

Ne supportant pas les mondanités, Marthe retient Pierre à leur maison de campagne, loin de ses amis, les peintres Vuillard (Grégoire Leprince-Ringuet, insipide) et Monet (André Marcon, rigide) et, surtout, de la pianiste et mécène Misia Sert (Anouk Grinberg, inspirée mais cabotine). Les années passent. Entre en scène Renée Monchaty (Stacy Martin, fade), étudiante aux beaux-arts et nouveau modèle de Pierre.

Près de 15 ans après avoir réalisé Séraphine, magnifique portrait de la peintre Séraphine de Senlis mettant en vedette Yolande Moreau, Martin Provost (Violette) s’immisce dans l’intimité d’un peintre qu’il admire et de la mystérieuse figure qui hante le tiers de ses œuvres. Cette fois, le cinéaste n’a pas été totalement touché par la grâce.

Écrit avec Marc Abdelnour, Bonnard, Pierre et Marthe raconte de manière elliptique une vie de couple peu captivante faite de chicanes et de réconciliations, de séparations et de retrouvailles, de mensonges et de demi-vérités sur 50 ans. Dessinés à gros traits, les personnages frisent la caricature, notamment les personnages féminins, tous peu aimables, voire détestables. Ainsi un déjeuner champêtre entre amis se transforme-t-il en une grotesque dispute doublée d’un concours du personnage le plus hystérique.

Pour noyer le tout, Michael Galasso balance une bande sonore consistant en une cellule rythmique lancinante qu’il répète jusqu’à plus soif. Fort heureusement, le visuel l’emporte grandement sur la musique dans ce sage drame biographique. S’il néglige de traiter du mouvement nabi, courant artistique postimpressionniste révolutionnaire dont Bonnard était l’une des figures de proue, Martin Provost rend un vibrant hommage à l’œuvre de ce dernier. Et, très brièvement, à celle de Marthe Bonnard, dite Marthe Solange, qui, profitant d’une parenthèse désenchantée, s’est illustrée comme artiste peintre.

Fort de la magnifique photo et des cadrages soignés de Guillaume Schiffman, Bonnard, Pierre et Marthe plonge le spectateur dans la nature luxuriante, les couleurs vibrantes et les intérieurs chaleureux qui ont inspiré au peintre du bonheur ses plus beaux tableaux. En résulte un drame conjugal trivial traversé de vivantes pages d’histoire de l’art où l’on flirte avec le divin.

