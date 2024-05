Riley et sa copine Amanda sont toutes deux sélectionnées dans l’équipe de cheerleading, en vue des championnats. Incursion dans leur univers où s’entremêlent sueurs froides et joies, mais aussi anxiété, ambition, amour et solidarité.

Premier long métrage signé D. W. Waterson, coréalisé par Deverly Jacobs (qui brille en prime dans le rôle principal) et produit par Elliot Page, Backspot est un film canadien indépendant sur le cheerleading, et vraiment sur le cheerleading. Comprendre : la question queer n’est pas au premier plan, mais plutôt en simple toile de fond.

Dit autrement : oubliez But I’m a Cheerleader (!), nul récit ici de personnage troublé par son orientation. Tout le contraire. Tout cela est réglé, merci, bonsoir, maintenant parlons des vraies choses, à savoir : la compétition. Et toute la motivation, la force et la précision requises pour réaliser tous ces complexes mouvements.

En matière de compétition, le spectateur est servi. Au menu : plusieurs belles prises sur une musique entraînante de circonstance, rondades, flicks, vrilles, chutes et sales blessures incluses. Non, l’activité n’est pas ici édulcorée, point de pompons à l’horizon, plutôt très réalistement dépeinte. Si vous doutiez qu’il s’agissait réellement d’un sport, vous allez vous raviser. Et saigner. Ou vous arracher les sourcils…

Une fois admises dans l’équipe, les deux jeunes filles font face à leurs deux entraîneurs, qu’on croit d’abord redoutables et sans pitié, bref, stéréotypés. On a encore tout faux, ceux-ci s’avérant finalement beaucoup plus riches et complexes qu’il n’y paraît, et livrant une bonne dose de douceur, d’empathie, même de sagesse à leurs athlètes.

« Si tu veux survivre dans ce monde, tu ne peux pas montrer de la faiblesse [traduction libre], dira l’entraîneuse (Evan Rachel Wood). Le monde n’est pas bon avec les personnes faibles. » On ne sait pas trop si elle parle de l’univers du sport en général, des femmes ou des personnes queer en particulier, mais toujours est-il que tout cela résonne très fort.

Un mot sur Deverly Jacobs (actrice, scénariste et réalisatrice mohawk, qu’on a pu voir dans la série Reservation Dogs), qui a fait de la gymnastique compétitive dans sa jeunesse, qui livre ici une performance franchement convaincante, que ce soit dans le sport, dans sa relation avec Amanda (tout aussi juste et attachante Kudakwashe Rutendo) ou dans sa paralysante anxiété (illustrée par des scènes quasi impressionnistes, ici ou là).

Un bémol, malgré tout : si on apprécie certes la diversité assumée du scénario, la trame narrative demeure quant à elle un peu ténue. Est-ce qu’en évitant tous les pièges des clichés, on a réduit le récit à une ligne un peu trop droite ? Heureusement, la complexité et la solidité des personnages rattrapent habilement le tout.

