Conrad Howard, défunt capitaine des détectives Mike Lowrey et Marcus Burnett, est accusé de façon posthume de corruption et d’avoir collaboré avec des cartels de drogue. Le duo fait de nouveau équipe pour le disculper.

À 50 ans, Mike Lowrey (Will Smith) a finalement trouvé la bonne partenaire de vie et se marie. Lors de la réception, Marcus Burnett (Martin Lawrence) s’effondre sur la piste de danse, victime d’un arrêt cardiaque.

Les mauvais garçons ont vieilli depuis leur première aventure au cinéma en 1995. Ils n’ont toutefois pas gagné en sagesse.

Après avoir flotté dans l’au-delà pendant quelques instants, Marcus se pense immortel. Il est aussi convaincu que Mike et lui sont des âmes sœurs, et ce, depuis plusieurs vies – Marcus qui annonce avec tout le sérieux du monde que Mike a déjà été un âne et qu’il était son propriétaire est parmi les rares bons.

De son côté, Mike souffre de crises de panique. Rien d’impossible considérant son métier, mais la charmante arrogance du personnage a complètement disparu. Il demeure un policier déterminé et compétent, mais il est maintenant tout lisse. Une façon d’adoucir l’image ternie de Will Smith depuis sa gifle à Chris Rock aux Oscars, en 2022 ?

Lorsqu’un coup monté est orchestré pour lier le capitaine Conrad Howard (Joe Pantoliano) à des cartels de drogue, les partenaires de longue date défient les ordres pour enquêter « discrètement ». Ils interrogent en prison Armando Aretas (Jacob Scipio, seul acteur qui joue dans le bon registre), fils de Mike, dont on a appris l’existence dans le volet précédent. Il est aussi l’assassin du capitaine Howard, mais son père lui a rapidement pardonné… Le trio se retrouve ensuite fugitif en raison des manigances du gros méchant interprété avec une conviction qui détonne par Eric Dane (Grey’s Anatomy, Euphoria).

Bad Boys for Life, sorti en 2020, aussi d’Adil et Bilall (Rebel, Ms. Marvel) et coécrit par Chris Bremmer, était fort efficace. Une intrigue juste assez abracadabrante, un bon dosage d’humour et d’action, des personnages attachants. On se demande comment la même équipe a pu rater son coup de la sorte pour la suite. Les blagues sont faibles, les dialogues sont creux, la réalisation est un croisement entre celle d’un jeu vidéo et d’un vidéoclip, le fil narratif est à la fois mince et complexe. On préfère quand les personnages secondaires sont mis de l’avant tellement Mike et Marcus sont usés. La chimie entre Will Smith et Martin Lawrence n’opère plus. C’est un peu mieux lorsqu’ils prennent les armes dans le dernier acte.

De plus, il aurait logique que le quatrième film de la série porte le titre de Bad Boys 4 Life, non ?

En salle