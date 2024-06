Daniel, un riche célibataire, revoit son ex-petite amie canadienne dans un restaurant à New York. Celle-ci, qu’il n’a pas vue depuis 20 ans, lui révèle avoir donné naissance à son fils après leur séparation… Et que le jeune homme de 19 ans est mort dans un accident en Ontario. Cette révélation lui fera réévaluer ses choix de vie.

Il y a des longs métrages dont on se demande comment les fées du financement public ont pu leur donner naissance… Longing, du cinéaste israélien Savi Gabizon, est de ceux-là.

Coproduction Canada-Israël, Longing est un remake du long métrage en hébreu Ga’agua, réalisé par Gabizon en 2017. Dans une version nord-américaine en anglais. Avec Richard Gere dans le rôle d’un riche célibataire et homme d’affaires new-yorkais ; Suzanne Clément dans celui de son ex, une francophone qui en arrache en Ontario ; et Diane Kruger dans la peau d’une énigmatique enseignante au secondaire.

Après avoir appris simultanément l’existence et la mort de son fils par son ex, Daniel ira la rejoindre au Canada pour les funérailles. Le personnage sexagénaire renouera avec une paternité tardive (Gere a 74 ans) en découvrant l’histoire de son enfant qu’il n’a pas connu. Et se verra même grand-père ! Malheureusement, sa quête est plus ridicule qu’émouvante.

Qu’est-ce qui cloche ? Les rebondissements sont maladroits. Daniel croise à chaque instant sur son chemin des personnages aussi invraisemblables les uns que les autres : le meilleur ami de son fils et sa blonde ; le directeur du collège où son fils étudiait ; un père recueilli devant la tombe de sa fille au cimetière. De plus, tout le monde agit comme si Allen était toujours vivant !

Tourné à Hamilton et à Kitchener-Waterloo, Longing a la facture d’un mauvais téléfilm, quoique pas assez raté pour devenir culte. Toutefois, quelques scènes, comme la bagarre entre Daniel et le père de l’ex-blonde d’Allen (Alex Ivanovici, caricatural), qui est « sous probation », lui rappelle sa femme, font penser au célèbre navet The Room…

Le seul intérêt de Longing, c’est de voir à l’écran trois interprètes connus. Avec son regard intense et idiot, Richard Gere joue sans conviction un héros qui s’excuse sans cesse. Suzanne Clément semble perdue dans le brouillard médicamenté de Rachel. Et Diane Kruger est fausse dans la peau de cette professeure dans un collège francophone où tout le monde parle anglais.

Avec ses dialogues risibles et maladroits, son scénario sans queue ni tête, et sa direction photo digne d’une infopub de Destination Ontario, Longing est un film qui s’oubliera aussi vite qu’il quittera l’affiche.

Longing est présenté en version originale anglaise.

