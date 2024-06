Tandis qu’elle aide sa mère malade à gérer une ferme en Virginie, une étudiante en finance découvre qu’elle a une grand-mère française.

La perspective de voir l’impériale Catherine Deneuve et l’actrice caméléon par excellence Andrea Riseborough croiser le fer dans Funny Birds (Au fil des saisons, en version française), deuxième film d’Hanna Ladoul et de Marco La Via, avait tout pour séduire. Or, la proposition du tandem français à qui l’on doit Nous les coyotes (2018), road movie campé à Los Angeles jamais sorti au Québec, est à mourir d’ennui.

Sa mère, Laura (Riseborough), souffrant d’un cancer, Charlie (Morgan Saylor, que Ladoul et La Via ont dirigée dans Nous les coyotes), étudiante en finance, est venue l’aider à gérer sa modeste ferme bio du fin fond de la Virginie où elle élève des poules. L’été passe doucement, puis l’automne amène Solange (Deneuve), mère excentrique et indigne de Laura, dont Charlie ignorait jusque-là l’existence. Les trois femmes devront apprendre à cohabiter le temps que Laura se refasse une santé.

Tandis qu’ils évitent ou négligent de développer la relation conflictuelle entre Solange et Laura et traitent mollement des conflits de générations, Hanna Ladoul et Marco La Via embarrassent le récit d’une laborieuse et peu palpitante intrigue autour d’une épidémie de grippe aviaire. Ainsi, Charlie et Solange font tout leur possible pour sauver les poules si chères au cœur de Laura à qui elles cachent la vérité au gré de scènes se voulant cocasses.

Passent en coup de vent quelques personnages secondaires peu consistants, dont le shérif (Ken Samuels) qui en pince pour Solange et une fermière enceinte jusqu’aux yeux (Naima Hebrail Kidjo) qui sera la complice de Charlie et de sa grand-mère.

D’un charme bucolique indéniable, bénéficiant d’une photo soignée qui rend justice à la beauté de chaque saison et de décors aussi bordéliques que chaleureux, Au fil des saisons a trop peu à raconter pour réellement susciter l’intérêt. Pis encore, le rythme est si léthargique qu’il plombe totalement ce film, où le nom de Martin Scorsese figure au générique à titre de producteur délégué. À tel point que Catherine Deneuve, très convaincante en féministe baba cool qui refuse qu’on l’appelle mamie, a parfois l’air de royalement s’ennuyer dans cette galère.

Aux côtés de la grande dame du cinéma français, la Britannique Andrea Riseborough et l’Américaine Morgan Saylor livrent d’émouvantes et solides prestations, lesquelles rendent cette comédie dramatique potable à défaut d’être mémorable.

Au fil des saisons est présenté en version originale anglaise avec sous-titres français et en version doublée en français.

