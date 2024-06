Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

« Film ovni, à mi-chemin entre le récit initiatique et la comédie adolescente (parodiée), Adam change lentement est un petit bijou insaisissable, à la fois hilarant et déchirant, archi-malaisant. On rit jaune, tout le long de ce premier long métrage primé dans plusieurs festivals, signé Joël Vaudreuil, qu’on savait batteur d’Avec pas d’casque, qu’on découvre ici fin observateur de la gente adolescente, circa 1990 », écrit notre journaliste Silvia Galipeau.

Bad Boys – Ride or Die : La cloche et l’idiot

« Bad Boys for Life, sorti en 2020, aussi d’Adil et Bilall (Rebel, Ms. Marvel) et coécrit par Chris Bremmer, était fort efficace. Une intrigue juste assez abracadabrante, un bon dosage d’humour et d’action, des personnages attachants. On se demande comment la même équipe a pu rater son coup de la sorte pour la suite. Les blagues sont faibles, les dialogues sont creux, la réalisation est un croisement entre celle d’un jeu vidéo et d’un vidéoclip, le fil narratif est à la fois mince et complexe », écrit notre journaliste Pascal Leblanc.

