Perdue dans une immense forêt irlandaise, une femme trouve refuge dans une mystérieuse maison habitée par trois personnes qui lui expliquent les règles à suivre afin de survivre aux créatures qui viennent les observer chaque nuit.

Le cinéma de M. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Split) est reconnu pour son suspense et ses fins inattendues. Ses œuvres sont inégales, mais sa méthode est éprouvée.

Sa fille, Ishana Night Shyamalan, emploie la même recette pour son premier long métrage, The Watchers. Bien que la conclusion ne soit pas époustouflante et que le chemin pour s’y rendre soit un peu ennuyeux, la jeune cinéaste parvient à nous tenir en haleine grâce à un efficace dosage de moments de tension et de relâchement. L’intrigue, tirée d’un roman d’A. M. Shine qui a donné son nom au film, se prêtait bien à un rythme à deux vitesses.

Mina (Dakota Fanning) reçoit le mandat du patron à l’animalerie où elle travaille de conduire un oiseau rare d’un bout à l’autre de l’Irlande. Son voyage la mène dans une épaisse forêt dans l’ouest du pays. Avant qu’elle n’y reste coincée, on a droit à de belles images de l’île d’Émeraude. À l’instant où la nuit tombe, Madeline (Olwen Fouéré), Ciara (Georgina Campbell) et Daniel (Oliver Finnegan) ouvrent leur porte à l’Américaine égarée et à son perroquet jaune. Le trio habite une demeure à l’architecture brutaliste qui n’a qu’une seule pièce et un grand miroir sans tain. À chaque coucher du soleil, ils doivent s’aligner devant afin d’être observés par les créatures qui les laisseront en vie s’ils obéissent à cette règle et à quelques autres.

Celles-ci sont parsemées durant le calme des journées, parfois par de longs monologues explicatifs. The Watchers repose sur des mythes irlandais qui ne sont pas sans intérêt, mais exposés platement. Ishana Night Shyamalan, qui a elle-même adapté le livre pour le grand écran, a tout de même habilement dirigé ses comédiens. Ils représentent un éventail juste des possibles réactions à un environnement inquiétant. Même si très nombreux, les gros plans sur le visage de Dakota Fanning (I Am Sam, The Runaways, Ripley) communiquent bien l’émotion désirée. Son jeu est mesuré et ne tombe jamais dans l’hystérie. Il en va de même pour les autres acteurs.

Bien que cet aspect soit rafraîchissant, il contribue sans doute au fait que The Watchers ait failli dans sa tâche de nous effrayer. Rien n’est assez troublant pour perturber notre cerveau qui cherche à élucider le punch avant la fin. Un effet de la méthode Night Shyamalan.

