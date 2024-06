Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

Sens dessus dessous 2 : L’adolescence enfin expliquée !

« Inside Out 2 possède le même génie et les mêmes petits défauts que son prédécesseur. Si l’aspect nouveauté ne pouvait être reproduit, les magnifiques animations sont encore plus impressionnantes. Les fans de la première heure, surtout les jeunes qui ont aujourd’hui 9 ans de plus, devraient être de nouveau charmés. », écrit notre journaliste Pascal LeBlanc.

