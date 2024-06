Pour combler l’absence de sa fille vivant à Berlin, un cinéaste montréalais tient un journal filmique qui le replonge dans sa relation avec son père adoptif et son père biologique, qu’il n’a pas connu.

« Il y a trois ans, tu es partie avec ta maman rejoindre sa famille à Berlin pour quelques mois. Tu n’es jamais revenue. Depuis, 6000 km nous séparent. Et rien ne réussit à combler le vide que j’éprouve loin de toi. »

Dans ce documentaire dense, vibrant et profondément intime, le réalisateur Paul-Claude Demers s’adresse avec une tendresse infinie à sa fille de 6 ans, résidant à Berlin avec sa mère, tout en faisant face aux ombres du passé, notamment celle de son père adoptif décédé, à qui il pardonne avec une compassion poignante. Comme une enquête humaine sur le rôle paternel, Journal d’un père cherche à éclairer les zones d’ombre de l’histoire familiale de son créateur.

La structure fragmentée du récit, conté tel un journal intime en voix hors champ, offre un espace d’expression à une subjectivité complexe. Paul-Claude Demers puise avec une sensibilité aiguë dans son propre univers mental et dans l’imaginaire collectif pour conjurer l’absence au moyen de métaphores visuelles évocatrices.

Ce qui confère à ce film une aura singulière, c’est la manière dont Demers intègre des éléments cinématographiques novateurs pour traduire ses pensées et ses émotions. Des séquences poétiques aux images en noir et blanc évocatrices, chaque détail est minutieusement orchestré pour éveiller une résonance émotionnelle chez le spectateur, le plongeant au cœur même de l’expérience du réalisateur.

À noter que ce documentaire s’inscrit dans une suite introspective du réalisateur, qui avait déjà exploré ses origines et la quête de sa mère biologique à travers des films antérieurs tels qu’Une femme, ma mère en 2019 et D’où je viens en 2014.

Dans Journal d’un père, la réflexion sur la paternité évolue vers une réflexion plus vaste sur le cinéma lui-même. À travers des références subtiles et des hommages à des maîtres du cinéma tels qu’Ingmar Bergman et Wim Wenders, Demers enrichit son récit en explorant les liens entre sa vie personnelle et son amour pour le septième art. Cette approche confère une profondeur supplémentaire à son œuvre, invitant le spectateur à méditer sur la nature même de l’art cinématographique et sur sa capacité à façonner et refléter nos expériences individuelles.

En somme, Journal d’un père dépasse largement le cadre du simple documentaire sur la paternité. C’est un témoignage généreux et authentique d’une quête de sens universelle, une méditation profonde qui transcende les frontières du familial pour atteindre une résonance à portée universelle.

