Un fils et son père en cavale échappent à la police et se retrouvent dans une colonie de vacances avec de jeunes adultes en situation de handicap. Le fils se fait passer pour un d’entre eux, et son père, pour son éducateur. Ils vont y vivre une incroyable expérience humaine.

Il y a des films qui font du bien, et Un p’tit truc en plus fait partie de ces films drôles et touchants qui nous mettent de bonne humeur. Il n’est donc pas surprenant de voir que cette comédie remporte un énorme succès en France actuellement ; 4,5 millions de spectateurs ont vu le film depuis sa sortie le 1er mai, devenant le plus gros succès de l’année en salles devant Dune, deuxième partie.

On parle déjà d’un phénomène, car l’engouement que le film suscite ne fait qu’augmenter. Toute l’équipe a d’ailleurs monté les marches du palais au Festival de Cannes le 22 mai dernier, dans une chaleureuse ambiance.

Dans Un p’tit truc en plus, premier film d’Artus, un humoriste et acteur français qu’on a pu voir notamment dans la série Le bureau des légendes, un fils et son père sont en cavale après avoir braqué une bijouterie. Ils échappent à la police et se retrouvent dans une colonie de vacances avec de jeunes adultes en situation de handicap. Le fils se fait passer pour l’un d’entre eux, et son père pour son éducateur spécialisé. Ensemble, ils vont vivre une incroyable expérience humaine qui va bouleverser leur vie à jamais.

Les personnages très attachants font la force de ce film. Il y a Boris, toujours déguisé, Ludo, qui est sans filtre et qui hurle de gros mots, Baptiste, qui adore le soccer, Thibaut, fan de basketball, Alexandre, admirateur de Nicolas Sarkozy, Marie, qui se prend toujours des objets en plein visage, et Arnaud, fan de Dalida et amoureux de Marie. Les 11 acteurs en situation de handicap sont naturels et spontanés, tout comme l’ensemble de la distribution, dont les éducateurs joués par Alice Belaïdi, Marc Riso et Céline Broussard. Artus incarne le « faux handicapé » qui sera vite démasqué, tandis que Clovis Cornillac est le père escroc et disgracieux.

Avec ce long métrage, Artus a voulu montrer des gens qu’on n’a pas l’habitude de voir au cinéma : de jeunes adultes atteints de handicap mental. Il fait la démonstration que les différences sont une force et qu’on peut tous vivre ensemble. Le pari est réussi, le ton du film est très juste et fait l’éloge de la tolérance. Le réalisateur souhaite d’ailleurs que le succès de son film soit utile et fasse évoluer la perception de la société française sur le handicap.

Un p’tit truc en plus est à voir en famille. C’est un film joyeux, bienveillant, et on rit de bon cœur avec cette bande irrésistible qui nous touche et nous inspire. Et attention, on chantera tous en sortant de la salle, comme la colonie de vacances, la chanson de Yanns Clic clic pan pan !

