Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

Handling the Undead : Nous, les vivants « Premier long métrage de fiction de la Norvégienne Thea Hvistendahl, Handling the Undead ne ressemble en rien aux films de zombies à la George Romero, maître incontesté du genre, et à ses disciples, pas plus qu’à la série Walking Dead et à ses dérivés », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Un p’tit truc en plus : Une joyeuse bande irrésistible ! Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Il y a des films qui font du bien, et Un p’tit truc en plus fait partie de ces films drôles et touchants qui nous mettent de bonne humeur. Il n’est donc pas surprenant de voir que cette comédie remporte un énorme succès en France actuellement ; 4,5 millions de spectateurs ont vu le film depuis sa sortie le 1er mai, devenant le plus gros succès de l’année en salles devant Dune, deuxième partie », raconte notre journaliste Olivia Lévy. Lisez la critique

Backspot : Film queer sur le cheer Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Premier long métrage signé D. W. Waterson, coréalisé par Deverly Jacobs (qui brille en prime dans le rôle principal) et produit par Elliot Page, Backspot est un film canadien indépendant sur le cheerleading, et vraiment sur le cheerleading. Comprendre : la question queer n’est pas au premier plan, mais plutôt en simple toile de fond », explique notre journaliste Silvia Galipeau. Lisez la critique