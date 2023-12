Noël Joyeux

Un couple de quinquagénaires incarné par Franck Dubosc et Emmanuelle Devos accueille deux personnes âgées le soir du réveillon de Noël en France.

Entre mauvais théâtre de boulevard et comédie grand public usée, le deuxième long métrage du cinéaste et homme de théâtre français Clément Michel n’est pas vraiment comique : il est désolant de bêtise.

Quand ses enfants annulent leur venue au réveillon, à la dernière minute, Vincent (Franck Dubosc) est très déçu. Il ne conçoit pas l’idée de passer Noël seul avec sa femme. Sur le conseil du curé à la messe, il se rend dans une maison de retraite, pour inviter une personne âgée à venir fêter chez lui. Au grand dam de sa femme qui le voit arriver avec deux résidantes du foyer. Deux vieilles malcommodes qui prennent un peu trop leurs aises. Et vont créer un joyeux bordel.

Choisir comme prémisse d’une « comédie familiale » l’isolement et la détresse des personnes âgées durant les Fêtes, c’est une drôle d’idée. Mais parfois le miracle peut se produire et donner un classique au cinéma, comme avec Le père Noël est une ordure. Encore faut-il avoir le talent de la troupe du Splendid.

Ici, le cinéaste ne fait qu’enfoncer des clichés et des blagues de mauvais goût, avant de tomber aux trois quarts du film dans une morale mièvre et une réconciliation prévisible à la fin, avec un revirement à 180 degrés de l’intrigue. On n’est plus dans le ressort dramatique, mais dans le Goliath à La Ronde !

Ensuite, pour réussir une comédie, faut-il savoir diriger des acteurs. Ici, la distribution est nulle dans son ensemble. On joue faux (Emmanuelle Devos) ; on joue mollement (Dubosc, égal à lui-même) ; ou on surjoue (Danièle Lebrun). Quant à la Québécoise Danielle Fichaud (excellente en maman Dion dans le film de Valérie Lemercier, Aline), la comédienne n’est tout simplement pas à sa place. Elle masque laborieusement son accent québécois en récitant son texte. Son personnage grossier et malpoli provoque plus le malaise que le rire.

Je vous épargne les vulgarités et les situations grotesques. En résumé, Noël Joyeux est un navet, une daube, et le pire cadeau de Noël à offrir. À soi ou à sa famille.

En salle