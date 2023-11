Le roi Magnifico a le pouvoir de réaliser les souhaits les plus chers des habitants de Rosas. Asha rêve de devenir son apprenti, mais lorsqu’elle découvre la vraie nature du souverain, elle prie la bonne étoile, et c’en est une bien turbulente qui descend du ciel.

Les œuvres de Disney en font parfois un peu trop : morale appuyée, chansons trop nombreuses, action étourdissante. On craignait que le long métrage soulignant le 100e anniversaire des célèbres studios d’animation verse dans l’excès. Wish est plutôt un film lumineux, truffé de clins d’œil, qui démontre une belle retenue – peut-être même trop grande, considérant sa prémisse.

Les réalisateurs Fawn Veerasunthorn et Chris Buck proposent une histoire contemporaine qui demeure dans la tradition de Disney de diverses façons. D’abord, le mariage sublime des environnements peints à l’aquarelle aux personnages animés par ordinateur confère une ambiance nostalgique à l’œuvre. Celle-ci s’ouvre de manière classique avec la lecture par Asha (Ariana DeBose) des premières pages d’un grand livre.

La jeune femme entonne ensuite une chanson qui présente le royaume de Rosas, ses citoyens et son souverain, Magnifico (Chris Pine). À l’instar des plus anciens films de Disney, Wish est ponctué de plusieurs grands numéros chantants signés Julia Michaels et Benjamin Rice. Certains se démarquent, notamment I’m a Star et Knowing What I Know Now. On doute toutefois que ces pièces deviennent aussi populaires que celles de Frozen ou d’Encanto.

Ce qui pourrait aussi empêcher le film de connaître un vaste succès est son approche plutôt sérieuse. Bien que le scénario de Jennifer Lee et Allison Moore soit intelligent et original, il ne possède pas l’humour ou la folie attendus. Certes, il y a de la magie – elle est au cœur du récit –, et le souhait comme moteur de l’âme est une jolie thématique universelle. Toutefois, la mission que se donne Asha prend toute la place et laisse peu de temps pour s’amuser à ses amis – qui ont des similitudes avec les sept nains – et à ses compagnons bouc et étoile.

Ces derniers, Valentino (Alan Tudyk) et Star, sont ceux qui feront rire grands et petits. Alors que l’animal vêtu d’un pyjama ne manque pas une occasion de commenter la situation, l’espiègle astre communique une impressionnante gamme d’émotions sans dire un mot et est mignon comme tout. Parions que sa version en peluche se retrouvera sous de nombreux sapins.