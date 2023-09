Une jeune femme isolée doit se défendre lorsque des extraterrestres pénètrent dans sa maison de campagne.

La prémisse de No One Will Save You est plutôt classique. Son traitement est quant à lui fort original.

Une jeune femme vit seule dans une belle maison au milieu de nulle part. Un évènement du passé fait qu’elle est ostracisée par les résidants de sa collectivité. Ses rares visites au village lui rappellent qu’elle n’a toujours pas été pardonnée.

Dans la solitude, Brynn Adams (Kaitlyn Dever) s’occupe : elle lit, cuisine, fabrique des objets et en vend. Sa collection de maisons de poupées occupe presque tout le salon et son cœur. Son téléphone à cadran, ses vêtements et ses goûts musicaux indiquent qu’elle aurait préféré vivre à une autre époque.

Les 10 premières minutes du film ne sont pas encore écoulées que le quotidien cloîtré de la protagoniste se transforme en cauchemar. Des extraterrestres débarquent en pleine nuit. Alors que la plupart des œuvres du genre prennent leur temps pour dévoiler les dangereuses créatures, Brian Duffield (Spontaneous, Love and Monsters) les expose sans hésiter.

Si la création d’une ambiance qui donne peur d’avoir peur est un mécanisme qui a fait ses preuves, montrer la peur d’un personnage et la vivre par procuration est presque rafraîchissant. Surtout lorsque nous avons droit à une performance aussi convaincante que celle de Kaitlyn Dever. Le plus épatant est que l’actrice vue dans Booksmart et Rosaline accomplit la tâche sans dire un mot, ou presque. Son mutisme n’est pas lié à la menace, à l’instar de A Quiet Place ; elle ne parle pas, car elle n’a personne à qui communiquer sa détresse, et ce, depuis des années.

Derrière la caméra pour la deuxième fois, Brian Duffield – et le directeur photo Aaron Morton – filme l’action de belle façon grâce, entre autres, à des plans d’ensemble et à une excellente utilisation de la lumière, particulièrement à l’intérieur de la maison.

La plupart des scénarios du cinéaste américain sont truffés d’humour et de légèreté malgré des situations souvent horrifiantes. Ce n’est pas le cas ici. No One Will Save You est intense et imprévisible. Jusqu’à la dernière scène.

Sur Disney+