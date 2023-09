Profitant de sa retraite à Venise, Hercule Poirot accepte à contrecœur l’invitation d’une amie romancière à une séance de spiritisme. Lorsqu’un des convives est tué, le célèbre détective doit reprendre du service.

Pour sa troisième fois dans la peau d’Hercule Poirot – en plus d’être de retour derrière la caméra –, Kenneth Branagh dévoile la vulnérabilité de l’infaillible détective. Devant à des phénomènes surnaturels, son esprit ultra rationnel est mis à l’épreuve. Il doute, sursaute, est seul à voir et entendre certaines choses. Il est même pris d’un malaise lors d’un interrogatoire.

Depuis que Kenneth Branagh et le scénariste Michael Green adaptent des romans d’Agatha Christie au grand écran, leur traitement de Poirot s’apparente à celui de James Bond ou même à celui d’un superhéros – Michael Green a coécrit Green Lantern et Logan. Aussi mystérieux qu’efficace, le fin limier n’a que pour faiblesses les cicatrices du passé et son humilité. Il est intéressant de le voir déstabilisé par les évènements à l’intérieur d’un palazzo vénitien qui semble hanté, même si ceux-ci tournent quelque peu en rond.

Inspirée du livre Hallowe’en Party – transposé ici au cinéma pour la première fois –, l’histoire comporte des éléments d’épouvante et emprunte un style gothique. Bien que la bande-annonce soit presque celle d’un film d’horreur, l’essence demeure semblable à ce qu’on a vu dans Murder on the Orient Express et Death on the Nile. A Haunting in Venice est, selon nous, supérieur grâce à son ambiance macabre, avec un Poirot plus imprévisible, mais surtout par la variété de ses personnages secondaires.

La distribution d’A Haunting in Venice ne rivalise toutefois pas avec celle (tout étoiles) de Murder on the Orient Express, mais les personnages forment une brochette de suspects/témoins/victimes plus amusante. Tina Fey (Date Night) ajoute de l’humour, Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), de l’étrange, Kelly Reilly (Sherlock Holmes), de la fragilité. Les jeunes Emma Laird et Jude Hill sont aussi fort convaincants. Seul Jamie Dornan (Fifty Shades of Grey) n’est pas à la hauteur. Un peu comme Gal Gadot dans Death on the Nile...

Les magnifiques images sont toujours celles du directeur photo Haris Zambarloukos, alors que Hildur Guðnadóttir (Joker, Tár) prend habilement la relève de Patrick Doyle pour la musique.

Tant que le public est en rendez-vous, Kenneth Branagh et Michael Green pourraient poursuivre longtemps leur série d’adaptations des histoires d’Agatha Christie. La formule ne sera jamais renversante, mais elle assez efficace pour divertir bon nombre de cinéphiles.

