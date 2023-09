Des titres inédits (La candidate, Les révoltés), des retours attendus (Lupin, The Morning Show), des adaptations de romans (Détective Surprenant, The Other Black Girl), des productions dérivées (Gen V, Squid Game : The Challenge), un documentaire (Le poids de l’apparence) et l’étonnante résurrection des Paré (La petite vie). L’automne des plateformes prend forme.

The Morning Show

Jennifer Aniston et Reese Witherspoon redeviennent les meilleures ennemies du monde dans The Morning Show (La matinale), cette série dramatique qui, malgré quelques défauts, continue d’opérer sa magie. Composée de 10 épisodes, la troisième saison marquera l’entrée en scène d’un nouveau personnage interprété par Jon Hamm (Mad Men), un titan des affaires riche à craquer. La bande-annonce officielle laisse présager de nouvelles aventures tumultueuses pour Alex et Bradley : une cyberattaque, une situation financière précaire pour UBA, d’autres jeux de pouvoir, etc. Le reste des images confirme le retour de Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee et Julianna Margulies.

Sur Apple TV+, 13 septembre

The Other Black Girl

PHOTO FOURNIE PAR DISNEY+ The Other Black Girl

Inspirée du roman du même titre de Zakiya Dalila Harris paru en 2021, cette série mariant comédie, drame et mystère raconte l’histoire de Nella (Sinclair Daniel), une assistante qui n’en peut plus d’être la seule employée noire chez Wagner Books, une maison d’édition new-yorkaise, jusqu’au jour où Hazel (Ashleigh Murray) est recrutée. Les deux femmes tissent des liens et deviennent amies rapidement. La situation tourne toutefois au vinaigre quand Hazel commence à gravir les échelons, alors que Nella s’enfonce et découvre que quelque chose de sinistre se prépare dans l’entreprise. Également avec Hunter Parrish, Bellamy Young et Eric McCormack.

Disney+, 13 septembre

La candidate

PHOTO BERTRAND CALMEAU, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Catherine Chabot dans La candidate

Cette comédie est attendue. Non seulement parce qu’elle vient d’Isabelle Langlois, auteure de Rumeurs, Lâcher prise et Mauvais karma, mais aussi parce qu’elle raconte une histoire incroyable librement inspirée du parcours de l’ex-députée du NPD Ruth Ellen Brosseau : celle d’une candidate poteau aux élections, mère de famille monoparentale et technicienne en pose d’ongles qui, contre toute attente, remporte le scrutin. Réalisée par Sébastien Gagné (Nuit blanche) et produite par Groupe Encore (Les beaux malaises), cette première saison de 10 épisodes met notamment en vedette Catherine Chabot (Lignes de fuite), Christian Bégin, Alex Godbout, Éric Bernier, Geneviève Alarie et Geneviève Brouillette.

ICI Tou.tv Extra, 21 septembre

Les révoltés

PHOTO KARLJESSY, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse dans Les révoltés

Après Le chalet, La soirée Mammouth et Madame Lebrun, Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk se retrouvent dans cette fiction écrite par Anita Rowan (Les yeux fermés, Nous) et produite par Fabienne Larouche et Michel Trudeau (STAT, District 31), qui raconte l’histoire d’une avocate et d’un journaliste d’enquête qui, d’après les informations du communiqué, « combattent les absurdités institutionnelles qui minent la confiance des individus ». La bande-annonce parue en août laisse présager une série qui ratisse large : drame, suspense, amour et masques de lapin. Sophie Cadieux, Mylène Mackay, François Papineau, Paul Ahmarani et Victor Andres Trelles Turgeon figurent également au générique.

Club illico, 21 septembre

Le poids de l’apparence

PHOTO FOURNIE PAR CRAVE Le poids de l’apparence avec Phil Roy

Phil Roy s’intéresse aux troubles alimentaires dans cette émission d’une heure produite par Trinome & filles, une boîte avec beaucoup d’expérience en documentaires qui valent le détour (Intouchables, Présumé innocent). Il s’agit d’une quête personnelle pour l’humoriste, qui cherche à comprendre comment l’obsession corporelle s’immisce dans notre tête et entraîne de graves problèmes. Pour traiter du sujet, Phil Roy s’est entouré de psychologues, de nutritionnistes et d’athlètes. Outre Le poids de l’apparence, Crave relaiera d’autres documentaires cet automne, comme Repenser Barbie (4 octobre) et Last Call : When a Serial Killer Stalked Queer New York (27 octobre), une offrande de HBO.

Crave, 28 septembre

Gen V

PHOTO BROOKE PALMER, FOURNIE PAR PRIME VIDEO Gen V

Ceux qui raffolent des Boys (la franchise américaine de science-fiction avec Homelander et compagnie ; pas l’équipe de hockey garage de Louis Saia) attendent cette série avec beaucoup d’impatience. Non seulement parce qu’A-Train (Jessie T. Usher) et Ashley (Colby Minifie) y feront une apparition, mais aussi parce qu’elle explorera la première génération de superhéros à connaître l’existence de Compound V, cette substance usinée derrière leurs pouvoirs. Pour camper ces jeunes cobayes tout-puissants, les producteurs ont rassemblé une distribution éclectique composée de Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway et Patrick Schwarzenegger, le fils d’Arnold. D’après la bande-annonce, ces nouvelles aventures seront riches en hémoglobine.

Prime Video, 29 septembre

La petite vie

PHOTO ÉRIC MYRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA La petite vie

Suivant le succès du revival d’Un gars, une fille, Radio-Canada réunit la famille Paré, 30 ans après l’arrivée en ondes du premier épisode, le 16 octobre 1993. Enregistrée devant public, pour conserver la couleur de l’œuvre originale, cette nouvelle fournée d’épisodes (six au total) abordera le départ de Moman, personnage incarné par Serge Thériault, qui n’a pas voulu remettre la jaquette de Jacqueline. Le comédien traverse une grave dépression. Bien qu’aucune image n’ait filtré, on connaît quelques grandes lignes du scénario : Rénald (Marc Labrèche) connaît une retraite angoissante, Caro (Guylaine Tremblay) revient d’un exil, et Thérèse (Diane Lavallée) s’adonne aux voyages astraux.

ICI Tou.tv Extra, en octobre

Lupin

PHOTO EMMANUEL GUIMIER, FOURNIE PAR NETFLIX Omar Sy dans Lupin

Lupin étant l’une des rares séries étrangères à récolter du succès aux États-Unis, personne ne s’étonnera d’apprendre que l’escroc défendu par l’acteur français Omar Sy prépare son grand retour. Dans cette nouvelle cuvée d’épisodes inspirés de l’univers du gentleman cambrioleur, Assane apprend à vivre caché du reste du monde et loin des siens. Mais voyant combien sa femme et son fils souffrent, le voleur décide de retourner à Paris pour leur faire une offre complètement folle : quitter la France et repartir à zéro ailleurs. Détail à signaler concernant cette troisième saison : le réalisateur québécois Podz (19-2, Mafia inc.) s’est retrouvé derrière l’objectif pour quelques épisodes.

Netflix, 5 octobre

Squid Game : The Challenge

PHOTO PETE DADDS, FOURNIE PAR NETFLIX Squid Game : The Challenge

Vous rappelez-vous l’automne 2021, quand tout le monde regardait Squid Game (Le jeu du calmar), cette série sud-coréenne dans laquelle 456 personnes endettées devenaient des participants d’une mystérieuse compétition de survie dotée d’épreuves macabres aux allures de jeux pour enfants ? En raison du grand succès remporté par l’émission originale, Netflix a décidé d’étirer la sauce et d’offrir cette téléréalité qui s’en inspire allégrement : même concept, même nombre de concurrents, etc. Deux différences majeures séparent toutefois les productions : les vrais concurrents empochent 4,45 millions de dollars, et non 45,6 milliards de wons, comme dans l’œuvre de fiction. Et aucun d’entre eux n’est tué au terme d’une épreuve.

Netflix, en novembre

Détective Surprenant – La fille aux yeux de pierre

PHOTO NIGEL QUINN, FOURNIE PAR CLUB ILLICO Catherine Brunet et Patrick Hivon dans Détective Surprenant – La fille aux yeux de pierre

Après avoir fait l’objet d’un long métrage de Gabriel Pelletier avec Pierre-François Legendre (La peur de l’eau) en 2012, les aventures du héros de l’écrivain Jean Lemieux débarquent au petit écran dans cette série policière réalisée par Yannick Savard (Le bonheur, Piégés). Dans cette première saison signée par Marie-Ève Bourassa et Maureen Martineau, et adaptée du roman On finit toujours par payer, le sergent-détective, campé cette fois par Patrick Hivon, tente d’élucider le meurtre d’une adolescente de Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Catherine Brunet interprète son acolyte, et Patrice Godin, Jean-François Pichette, Patrick Goyette, Hubert Proulx et Nathalie Doummar complètent la distribution.

Club illico, 7 décembre