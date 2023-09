La cote de popularité de Martin Matte est toujours au beau fixe. La preuve ? Son talk-show sera la nouveauté la plus regardée de l’automne, révèlent les projections des agences de publicité.

D’après la firme de communication Cossette Média, Martin Matte en direct se taillera une place au sein du top 5 des émissions qui rallieront le plus grand nombre de téléspectateurs auprès des adultes de 25 à 54 ans, la cible préférée des annonceurs. Même constat du côté de Dentsu.

Ces prédictions témoignent de l’affection des Québécois pour l’humoriste, puisque TVA n’a pas donné beaucoup de détails sur l’émission, hormis qu’elle prendra l’antenne le 28 septembre.

« Martin Matte, c’est une personnalité très aimée du public », commente Isabelle Fournier, directrice, lead activation média, chez Cossette. « Si l’on se fie à ce qu’il a fait en télé au cours des dernières années, ça devrait plaire aux gens. La dernière saison des Beaux malaises s’était classée numéro un. Sa nouvelle émission n’est pas une série ; c’est un talk-show, mais on devrait retrouver son essence. On n’a pas vu beaucoup de choses jusqu’à présent, mais les quelques clips qui sont sortis sur Facebook [des extraits de rodage au Bordel Comédie Club avec Fabien Cloutier comme invité] montrent tout le sarcasme et l’ironie de Martin Matte. Les gens savent qu’ils vont rire. »

Les attentes sont grandes envers l’émission de Martin Matte, mais on pense qu’il saura répondre aux attentes. C’est un humoriste. Les gens l’adorent. Ils aiment sa personnalité. Rebecca Rodrigues, directrice des achats média chez Dentsu

Martin Matte en direct est produit par Encore Télévision et Matte TV. L’équipe a enregistré un pilote au mois d’août. Dumas, qui signe le thème de l’émission, assurera sa direction musicale. Chaque semaine, l’animateur mènera des entrevues (Patrick Huard sera son premier invité) et livrera une fiction humoristique. Des comédiens comme Roy Dupuis, Geneviève Schmidt et Isabel Richer participeront au segment.

Martin Matte en direct occupera la case horaire du jeudi 20 h, contre la deuxième saison du Maître du jeu avec Louis Morissette à Noovo et 100 génies sur ICI Télé. « La soirée de jeudi devrait lui appartenir », signale Rebecca Rodrigues.

De bon augure pour Occupation double

D’après Cossette Média, Martin Matte en direct devrait terminer l’automne au cinquième rang du classement général des cotes d’écoute, adultes 25-54 ans, derrière deux autres gros canons de TVA : Chanteurs masqués (1er) et Révolution (4e).

Les soirées dominicales continueront d’attirer les foules. Outre Chanteurs masqués et Révolution, Occupation double Andalousie (9e), Tout le monde en parle (14e) et Occupation double Andalousie Extra (18e) figurent au top 20. Selon les expertes, la téléréalité amoureuse de Noovo se relèvera du départ de l’animateur Jay Du Temple et, surtout, du scandale d’intimidation de 2022, qui avait bouleversé la production et effrayé plusieurs commanditaires.

« Un certain nombre de gens regardaient OD pour Jay Du Temple, mais l’arrivée du couple Alicia [Moffet] et Frédérick [Robichaud] aux commandes pique la curiosité, indique Isabelle Fournier de Cossette Média. Ils vont regarder, ne serait-ce que pour voir comment ils s’en sortent. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE COLLABORATION SPÉCIALE, LA PRESSE La productrice Julie Snyder, Frédérick Robichaud, FouKi et Alicia Moffet au dévoilement des candidats d’Occupation double Andalousie

Les deux premières semaines seront déterminantes. Isabelle Fournier, Cossette Média

Pour Rebecca Rodrigues, les changements apportés au rendez-vous, qui amorce sa 17e saison, sont salutaires. « Je pense qu’ils s’y sont bien pris en annonçant un retour aux sources, autour des relations amoureuses. Et avoir un couple aux commandes, ça amène une autre énergie. Ça devrait être bon pour l’émission, surtout après ce qui s’est passé l’an dernier. »

En semaine, STAT (2e) devrait remporter le deuxième round du combat des quotidiennes contre Indéfendable (3e). « C’est une surprise qu’elles soient toutes deux aussi écoutées, signale Isabelle Fournier. Les gens ont vraiment embarqué. Ça devrait continuer. »

Nouveautés « coup de cœur »

Quelques nouveautés ont obtenu la mention « coup de cœur » de Cossette Média. Parmi elles, Mégantic, la fiction de TVA sur l’effroyable tragédie ferroviaire de 2013. Réalisée par Alexis Durand-Brault (Portrait-robot, Au secours de Béatrice), la série débarque en ondes après avoir été offerte en exclusivité aux abonnés du Club illico.

« C’est une histoire qui intéresse les gens, observe Isabelle Fournier. On sait qu’il va y avoir de l’émotion. Et c’est vraiment une grosse production de niveau international. »

PHOTO YAN TURCOTTE, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Éléonore Loiselle dans Désobéir : le choix de Chantale Daigle

Du côté d’ICI Télé, Les yeux fermés (avec Magalie Lépine-Blondeau) et Plan B (avec Pier-Luc Funk) récoltent le « coup de cœur » de l’agence, tout comme La guerre des fans, un nouveau jeu piloté par Phil Roy, et Désobéir : le choix de Chantale Daigle chez Noovo.

Du côté de Télé-Québec, deux titres s’illustrent : La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la minisérie télé réalisée par Xavier Dolan avec Julie Le Breton, Éric Bruneau et Patrick Hivon, et Pour une fois, un talk-show réinventé où plusieurs artistes interviewent un seul invité. « Ça amène des entrevues différentes, note Isabelle Fournier. C’est vraiment intéressant comme concept. »

« Télé-Québec, c’est de l’excellente télévision », ajoute-t-elle.