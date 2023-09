Quand Sylvie Lussier et Pierre Poirier boucleront 5e rang, plus tard cette année, ils feront peut-être leurs adieux au milieu télévisuel. Après sept saisons de 4 et demi…, quinze de L’auberge du chien noir et (bientôt) quatre du feuilleton crimino-rural avec Maude Guérin, le couple d’auteurs ressent une « fatigue du deadline ». « Je serais surpris d’écrire autre chose », déclare fermement Pierre Poirier.

En entrevue, Sylvie Lussier hésite à fermer complètement la porte. Elle préfère la garder entrouverte. Elle refuse de retourner au format annuel de 24 épisodes, mais pourrait se laisser tenter ailleurs.

« Je vais toujours écrire, mais j’aimerais écrire sans obligation de résultat », signale-t-elle.

La décision de clore 5e rang résulte d’un certain nombre de facteurs, précisent les auteurs. En provoquant une remise en question, la pandémie a joué un rôle, tout comme leur déménagement dans Charlevoix, au bord du fleuve. L’arrivée de trois petits-enfants y est également pour quelque chose, tout comme « l’envie de prendre le temps ». « Ce n’est pas parce qu’on manque d’inspiration », insiste Sylvie Lussier.

Bien qu’ils concluent 5e rang selon leurs propres conditions, Sylvie Lussier et Pierre Poirier ne trouvent pas l’exercice plus facile pour autant. « Il n’y a pas une série qu’on a arrêtée sans pleurer, admet Pierre Poirier. On vit avec des personnages pendant des années, on vit avec des humains pendant des années, et soudainement, ces humains n’existent plus. Ça fait toujours beaucoup de peine. »

« J’aurais continué »

5e rang n’est pas l’unique fiction qui disparaîtra des ondes au terme du calendrier automne-hiver 2023-2024. Trois autres départs sont déjà confirmés : Les moments parfaits, Entre deux draps et Sans rendez-vous.

Dans chaque cas, la décision d’arrêter la série émane des auteurs… sauf dans celui des Moments parfaits. Contrairement à Sylvie Lussier et Pierre Poirier, Marc Robitaille voulait prolonger l’aventure. TVA avait d’autres plans.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE L’auteur des Moments parfaits, Marc Robitaille

On s’est fait tirer le tapis sous les pieds. J’aurais continué. On aurait tous continué. Marc Robitaille

La finale des Moments parfaits sera diffusée en décembre, après deux saisons et demie. Marc Robitaille raconte avoir trimé – avec son équipe de six scénaristes et script-éditeurs – pour boucler le feuilleton en 13 épisodes. Mais après avoir « fermé des portes qu’il avait ouvertes », l’auteur est heureux du travail accompli. « Les téléspectateurs n’auront pas l’impression d’être floués. Comme auteurs, on sent la précipitation parce qu’on sait où on n’a pas pu aller et ce qu’on n’a pas pu faire. Ils vont penser que c’était prévu comme ça. »

« Notre série n’a peut-être pas eu l’appui qu’elle aurait dû avoir de certains critiques, entre autres, poursuit l’auteur. On est contents de ce qu’on a réussi à faire. Parce que c’est une série qui n’est pas comme les autres. Notre victoire, c’est d’avoir fait une série qui n’est pas un truc de police, qui n’est pas un truc de médecins. »

Les grands moyens

Marie-Andrée Labbé est également fière du travail accompli sur Sans rendez-vous, qui tirera sa révérence en novembre sur l’Extra d’ICI Tou.tv, avant d’être diffusée sur ICI Télé l’hiver prochain. Il n’y a pas longtemps, l’autrice voyait mal comment l’écriture d’une troisième et ultime saison pouvait rentrer dans son horaire ultra chargé en raison d’une certaine quotidienne prenante : STAT.

« J’aurais trouvé ça dommage d’en faire juste deux. Ça m’aurait fait mal au cœur. Pour l’histoire, mais aussi pour l’équipe. Je serais restée avec l’impression de quelque chose d’inachevé. »

Pour atteindre son objectif et compléter son tour du chapeau, Marie-Andrée Labbé a pris les grands moyens en retenant les services de Pascale Renaud-Hébert (M’entends-tu ?) et Suzie Bouchard (Bye bye 2022) comme collaboratrices au scénario. Au cours d’une séance de remue-méninges réunissant également la sexologue Myriam D. Asselin et Magalie Lépine-Blondeau, le quintette a déterminé les grandes lignes des 10 derniers épisodes.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Marie-Andrée Labbé écrit Sans rendez-vous et STAT.

J’avais pris des notes au cours des deux premières saisons. Il y avait des choses que j’avais envie d’aborder, comme les violences gynécologiques. On m’en parle souvent. Je voulais trouver la bonne manière d’en parler. Marie-Andrée Labbé

Puisqu’elle n’avait pas beaucoup de temps pour écrire les textes de Sans rendez-vous, Marie-Andrée Labbé avoue s’être « moins censurée ». « Je sortais d’une semaine de vacances après STAT. J’étais un peu… J’étais lousse ! »

Pour Matthieu Pepper, la décision de stopper Entre deux draps après quatre saisons s’est imposée naturellement. Et pourtant, la comédie à sketchs continue d’obtenir du succès sur Noovo, tout comme son adaptation canadienne-anglaise.

« Je sentais qu’il fallait qu’on ferme la patente, déclare l’humoriste. J’avais peur qu’on étire la sauce et qu’on développe des patterns trop flagrants. Et comme créateur, je voulais me challenger. J’avais envie de passer au prochain projet. »

Et puis après ?

Pour Matthieu Pepper, l’après-Entre deux draps sera composé de spectacles. Au mois d’octobre, il lancera officiellement son premier spectacle solo, intitulé En attendant la fête au village. Il révèle également avoir « commencé à développer une idée de série ».

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE L’idéateur d’Entre deux draps, Matthieu Pepper

Je vais aller complètement ailleurs. Je n’ai pas l’intention de retourner aux sketchs. J’ai envie d’essayer autre chose. J’ai tellement appris en faisant Entre deux draps au cours des quatre dernières années. Ça serait cool de répéter l’expérience. Matthieu Pepper

Comme Matthieu Pepper, Marc Robitaille caresse des projets d’écriture (film et série) après Les moments parfaits. Mais rien n’est encore officiellement en route, contrairement à Marie-Andrée Labbé, qui poursuit STAT à temps plus que plein.

Quant à Sylvie Lussier et Pierre Poirier, il leur reste encore six épisodes de 5e rang à pondre. Si l’avenir paraît flou après coup, entre-temps, leur objectif est clair.

« On veut finir en beauté, indique Sylvie Lussier. Si c’est notre chant du cygne, on veut chanter fort. »

Du côté des plateformes de visionnement sur demande, deux autres séries tireront leur révérence en 2024. La cinquième et dernière saison de Léo atterrira sur Club illico en janvier, confirme Groupe TVA. La troisième saison de C’est comme ça que je t’aime est attendue en mars sur l’Extra d’ICI Tou.tv, indique Radio-Canada.

À quoi s’attendre ?

5e rang

PHOTO BERTRAND CALMEAU, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Maude Guérin et François Papineau dans 5e rang

Les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier annoncent beaucoup, beaucoup de péripéties pour cette ultime saison. Un seul coup d’œil au synopsis des prochains épisodes suffit pour s’en rendre compte. On parle notamment de Marie-Jeanne (Catherine Renaud), maintenant enceinte de huit mois, qu’on amène d’urgence à l’hôpital, puis du décès de Joe, qui résonne encore à Valmont, quatre mois plus tard.

« On veut boucler chaque personnage. Du moins, les principaux. On veut leur trouver des destins intéressants. On veut aussi rendre justice au talent des interprètes », commente Sylvie Lussier.

ICI Télé, lundi à 20 h, à partir du 11 septembre

Entre deux draps

PHOTO ÉVA-MAUDE, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Pier-Luc Funk et Virginie Ranger-Beauregard dans Entre deux draps

Le mot-clé des 12 derniers épisodes pour chacun des couples d’Entre deux draps ? Changement. Ça bouge autant du côté d’Antoine et Lydia, que de Virginie et Marco, Marie-Ève et Luc, Jean-Pascal et Simon, Valère et Thomas, Carole et Jean-Pierre. On parle de déménagements, de réorientation professionnelle, de retour à l’école, de vieillissement, etc.

« C’est peut-être à l’image de tout ce que je vis, en laissant un projet aussi important, indique l’humoriste Matthieu Pepper. Il y a du changement… positif et crève-cœur. Mais ça n’a pas été forcé. Ça s’est placé naturellement. »

Noovo, mercredi à 19 h 30, à partir du 13 septembre

Les moments parfaits

PHOTO FOURNIE PAR TVA Jean-François Pronovost, Catherine Trudeau, Denis Bernard, Marie-Thérèse Fortin et Émile Proulx-Cloutier dans Les moments parfaits

Les fidèles des Moments parfaits verront Louis (Émile Proulx-Cloutier) découvrir la paternité, Catherine (Catherine Trudeau) et Alex (Gabriel Sabourin) en mode réconciliation, Philippe (Jean-François Pronovost) retrouver ses repères, et surtout, Georges (Denis Bernard) éprouver des problèmes de santé. Les médecins lui parlent de transplantation cardiaque. « Georges est malade, confirme Marc Robitaille. Sa fin est proche. Il sera forcé de voir ses enfants comme des adultes à part entière, pour assurer la passation. »

La bande-annonce montre également de nouvelles frictions entre Annie (Bianca Gervais) et son père irresponsable (Jean L’Italien).

TVA, mercredi à 20 h, à partir du 13 septembre

Sans rendez-vous

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Sans rendez-vous

C’est avec « un trop-plein » que s’ouvre cette troisième et dernière saison, révèle Marie-Andrée Labbé. « Sarah [Magalie Lépine-Blondeau] a encaissé beaucoup de choses au cours des deux premières saisons : des trahisons, des mensonges… Elle décide que c’est assez, et elle choisit de s’exprimer. Mais évidemment, ça sort tout croche, c’est maladroit et c’est destructeur… »

Quant aux patients qu’on rencontrera, mentionnons Jean-Philippe Wauthier dans son propre rôle, un influenceur misogyne aux conseils débiles, et deux jeunes personnes trisomiques qui veulent vivre leur sexualité librement.

Sur l’Extra d’ICI Tou.tv, le 2 novembre, et sur ICI Télé en janvier 2024