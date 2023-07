Une mère et son fils font appel à divers « spécialistes » afin de se débarrasser des nombreux fantômes qui habitent le manoir dans lequel ils viennent d’emménager.

Nous ne sommes jamais allés dans un parc d’attractions de Disney. Mais on s’est fait dire que ceux qui ont visité les divers manoirs hantés à travers le monde devraient apprécier les clins d’œil dans le film.

Nous n’avons pas vu non plus la version de 2003, de Rob Minkoff, mettant en vedette Eddie Murphy. Mais on s’est fait dire qu’elle était nulle.

L’expérience Haunted Mansion était donc totalement nouvelle pour nous. À la fin, on s’est dit qu’elle aurait certainement été plus agréable avec notre garçon de 7 ans.

Gabbie (Rosario Dawson) et son fils de 9 ans, Travis (Chase W. Dillon), viennent de quitter New York pour La Nouvelle-Orléans – que l’on voit et entend malheureusement très peu. Leur nouvelle demeure est un manoir que l’on devine hanté juste en le regardant de l’extérieur.

La mère désespérée se tourne vers le père Kent (Owen Wilson) afin qu’il repousse les esprits, mais son exorcisme ne fonctionne pas. Celui-ci va cogner à la porte de Ben (LaKeith Stanfield), guide touristique de la métropole louisianaise, qui ne croit pas du tout aux fantômes. Toutefois, dans une autre vie, alors qu’il était heureux et amoureux, il a inventé une lentille qui permet techniquement de prendre en photo les spectres. Ben accepte la mission pour une seule raison : le nombre de dollars dans l’enveloppe.

Si vous vous demandez pourquoi ils s’acharnent autant, c’est qu’une fois entrés dans le manoir, les revenants ne les lâchent pas, peu importe où ils vont. Ils n’ont donc pas le choix d’en venir à bout.

La médium Harriet (Tiffany Haddish) et l’historien Bruce (Danny DeVito) s’ajoutent au sympathique groupe de chasseurs de fantômes. La force de Haunted Mansion est d’ailleurs sa distribution. Malgré le cliché d’un huis clos qui réunit des personnalités fort différentes, la complicité entre les comédiens est amusante. La présence étonnante de Jamie Lee Curtis aussi. Celle de Jared Leto reste inexplicable. LaKetih Stanfield (Sorry to Bother You, Knives Out) se démarque particulièrement, surtout considérant la minceur du scénario de Katie Dippold (The Heat, le Ghostbuster de 2016).

La réalisation de Justin Simien (Dear White People, le film et la série) est efficace. Assez rythmée pour que les jeunes ne s’ennuient pas. Assez fouillée pour faire plaisir aux fans de l’attraction. Mais pas assez effrayante à notre goût. Si au moins c’était plus drôle... Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un film destiné à toute la famille, mais il manque tout de même d’audace. Guillermo del Toro devait à l’origine piloter cette nouvelle version. Il avait même écrit un scénario. Disney a jugé qu’il était trop troublant. C’est malheureux.

En salle