Nouvellement amoureuse, une femme de 40 ans, sans enfant, s’attache à la fillette de 4 ans que cet homme a eue avec son ancienne femme. Et l’aime comme la sienne. Aimer les enfants des autres est cependant toujours un risque à prendre.

Il n’y a pas d’effets dramatiques dans Les enfants des autres. Rebecca Zlotowski (Belle épine, Grand Central) a plutôt choisi l’émotion sincère pour décrire le parcours de Rachel (excellente Virginie Efira), une femme de 40 ans qui s’attache à la fillette de 4 ans dont son nouvel amoureux (Roschdy Zem, toujours parfait) est le père. Sans que rien soit souligné à gros traits, cette situation force chez l’héroïne une réflexion sur la maternité, surtout à cause de la vitesse à laquelle tournent maintenant les aiguilles de son horloge biologique.

Empruntant un point de vue plus rare, la cinéaste se concentre sur le rôle de « belle-mère », dans une relation où la mère biologique (Chiara Mastroianni) est aussi très présente dans la vie de l’enfant. Quelle est la nature de l’attachement dans ces circonstances ? Comment assumer ce rôle toujours secondaire pour lequel il n’existe même pas de nom distinct dans la langue française ? Et qu’advient-il le jour où, peut-être, la relation doit prendre fin ?

En s’inspirant de classiques des années 1980 comme Shoot the Moon (Alan Parker) ou Kramer vs. Kramer (elle utilise d’entrée de jeu une pièce de Vivaldi entendue dans le film de Robert Benton), Rebecca Zlotowski explore ainsi, 40 ans plus tard, une facette différente de la famille recomposée, à une époque où le couple s’est souvent réinventé.

Là réside l’un des aspects intéressants de cette peinture du quotidien. Au-delà du lien qui se noue entre une fillette et la nouvelle amoureuse de son père, Rebecca Zlotowski dresse ici, simplement et subtilement, le portrait d’une femme moderne, aux prises avec des enjeux bien de son temps.

La cinéaste prend en outre bien soin d’explorer une relation de couple à travers laquelle Rachel doit constamment faire intérieurement des compromis, sachant que la mère de la fillette, avec qui elle s’entend très bien (on ne tombe pas ici dans le cliché de la rivalité forcée), n’aurait pratiquement qu’un mot à dire pour reprendre sa place dans la dynamique familiale. Virginie Efira et Roschdy Zem, qui forment un formidable couple de cinéma, traduisent d’ailleurs parfaitement l’exaltation de leur rencontre, mais aussi la base plus fragile sur laquelle leur relation a été construite.

En lice l’an dernier pour le Lion d’or à la Mostra de Venise, pendant laquelle une première version de ce texte a été écrite, Les enfants des autres est sans contredit le film le plus intime que Rebecca Zlotowski nous ait offert. Et le plus réussi.

En salle