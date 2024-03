En marge de ses activités de productrice, Tanya Lapointe, qui est aussi la conjointe de Denis Villeneuve, a conçu les beaux livres qui expliquent le travail colossal effectué sur les films du cinéaste depuis Arrival.

Si vous voulez prolonger la magie de Dune, qui cartonne en ce moment dans les cinémas, procurez-vous L’art et l’âme de Dune que j’aime souvent feuilleter. Ce sont deux lourds volumes (puisque le film a deux parties) aux éditions Hachette. Images superbes, secrets de coulisses, entrevues avec les artisans, on peut dire que ces livres sont des objets de collection et qu’on y apprend plein de choses, combien chaque détail dans chacun des plans de ce film a été pensé, jusqu’à la moindre inscription sur les objets.

Ces livres, selon Tanya Lapointe, sont un peu le prolongement de son ancien métier de journaliste culturelle à Radio-Canada.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE L’art et l’âme de Dune

« Quand j’étais sur le plateau de Blade Runner 2049, j’avais accès à plein d’informations, et j’apprenais », a-t-elle confié en entrevue à Montréal lors de la sortie de Dune : Part Two. « On dirait qu’à chaque livre, c’est une façon pour moi de partager cette expérience avec la personne que j’étais il y a 10 ans, de raconter comment cette magie opère. On essaie de comprendre le chaos de la vie en lui donnant un ordre. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Tanya Lapointe et Denis Villeneuve sur le tapis rouge de la première montréalaise de Dune : Part Two

Tanya Lapointe est elle-même une lectrice de livres sur le cinéma, elle cite en exemple The Jaws Log, de Carl Gottlieb, qui était rempli d’anecdotes de tournage, comme le faux requin qui coulait tout le temps ou l’acteur qui se faisait arroser par une moufette. « Malgré ma volonté la plus profonde de rendre ça accessible, je pense que je ne pourrai jamais traduire complètement cette aventure, dit-elle, et peut-être qu’un jour j’écrirai un livre qui sera moins basé sur les images et plus sur l’expérience humaine. »

Pendant environ cinq ans, elle a été plongée dans l’univers de Dune transposé au cinéma par Denis Villeneuve et notamment son directeur artistique, Patrice Vermette. « C’est sans contredit l’expérience professionnelle la plus mémorable et enrichissante de ma vie, estime-t-elle. Je pense que Denis et moi avons développé avec Dune une symbiose professionnelle et de création, j’ai pu mieux accompagner les films et soutenir les équipes. C’est le fun de voir l’amour que les gens avaient pour ce plateau, même quand nous étions dans des conditions pas toujours évidentes. On vivait tous ça ensemble, et il y avait une solidarité que je sens encore maintenant. »

Comment est-ce de travailler avec son conjoint ? « La vie et le travail sont indissociables, dit-elle. Mais nous avons une passion commune et nous vivons la créativité au quotidien. »

Je trouve qu’avec Dune : Part Two, dans notre collaboration et notre relation, tout est devenu plus fort. On vit les mêmes moments d’euphorie et d’épuisement, nous sommes devenus plus soudés dans le processus. Tanya Lapointe, à propos de son travail avec Denis Villeneuve

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Patrice Vermette, Tanya Lapointe et Denis Villeneuve

Le rôle de Tanya Lapointe comme productrice est d’une certaine façon d’amener le plus loin possible la vision du réalisateur, tout en gardant les pieds sur terre. « Oui, je travaille pour porter la vision de Denis, mais je travaille d’abord et avant tout pour le film », précise-t-elle, en ajoutant que ce qui la fascine le plus de Denis Villeneuve est à quel point il possède son univers de façon précise. Paraît-il que pour la chevauchée du ver des sables, il a lui-même décidé de la posture que devaient avoir les acteurs sur la créature. « Je dis que les acteurs sont allés à l’école de la chevauchée des vers de Denis Villeneuve, note-t-elle en souriant. Sur une photo, on le voit sur le ver, et c’est lui Paul Atréides ! »

Dans Dune, le Bene Gesserit est un ordre matriarcal qui décide dans l’ombre du destin de l’humanité depuis des siècles. Ne doit-elle pas être un peu Bene Gesserit comme productrice ? Cela la fait éclater de rire. « Absolument ! C’est drôle, parce que nous sommes quatre producteurs principaux, et parfois Denis disait, en nous voyant moi et la productrice Mary Parent, “les Bene Gesserit opèrent en catimini” »...

Au cours de mon entrevue avec Denis Villeneuve, il avait expliqué qu’au tout début du projet, lorsqu’il s’est attelé à l’écriture du scénario avec Eric Roth, la porte d’entrée du roman de Frank Herbert était selon lui les femmes. « Il fallait entrer dans la féminité du roman par les Bene Gesserit, disait-il. Cette idée d’un mouvement matriarcal qui utilise la religion comme instrument de manipulation pour dominer le pouvoir politique, je trouvais qu’il y avait quelque chose de tellement puissant dans cette idée, et l’adaptation est complètement structurée sur cet aspect-là du roman. »

Il est vrai que, même si l’évolution de Paul Atréides est au cœur de l’histoire, les personnages féminins de Dune (Jessica, Chani, la Révérende Mère Mohiam, Irulan, Lady Fenring, Alia) sont nombreuses et partout. Je dirais aussi que l’inquiétante Jessica (Rebecca Ferguson) est le personnage qui m’a le plus impressionnée dans Dune : Part Two. « J’ai relu Le messie de Dune [qui fera l’objet du troisième film de la série], et ça commence avec Chani au service de Paul, en train de lui masser les pieds, raconte Tanya Lapointe. On s’entend que ça n’existera pas dans un film de Denis Villeneuve ! Il a transformé les personnages en leur donnant une force. »