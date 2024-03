Le Festival du Jamais Lu Montréal a dévoilé mercredi la programmation de sa prochaine édition, qui se tiendra du 3 au 11 mai, au Théâtre aux Écuries.

Cette édition est concoctée par Marcelle Dubois, directrice générale et artistique, avec la collaboration de Lyndz Dantiste. Elle a pour thème Attiser la lumière et propose 26 évènements et projets de théâtre inédits. Parmi les textes mis en lecture de cette 23e édition, on trouve des œuvres de Steve Gagnon, Micha Raoutenfeld, Tamara Nguyen et Carolanne Foucher.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Micha Raoutenfeld offrira un texte inédit au prochain Jamais Lu Montréal.

La soirée d’ouverture, Uasheiau : trouer les nuages, est une soirée où les enfants ont le pouvoir ! « C’est une proposition du festival et de l’artiste innue Soleil Launière et ses belles-filles, Élodie (12 ans) et Éléonore (9 ans), qui ont imaginé un terrain de jeu où les enfants prennent le pouvoir », résume le communiqué.

