PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

« Les filles, on y va, s’il vous plaît ! », lance Isabelle Boisclair, directrice générale de la Maison Théâtre, à un groupe d’adolescentes qui tarde à entrer dans la salle de spectacle. En ce lundi soir, des élèves de première et de cinquième secondaire du Collège de Montréal et de Paul-Gérin-Lajoie se relaient sur scène pour réciter et peaufiner le texte qu’ils présenteront devant les publics de six institutions montréalaises mercredi, dont les théâtres Denise-Pelletier, du Nouveau Monde, du Rideau Vert et Aux Écuries.