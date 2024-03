Martine Dennewald et Jessie Mill ont dévoilé mardi soir à la SAT les grands titres du prochain Festival TransAmériques (FTA), qui se tiendra à Montréal, du 22 mai au 5 juin.

Les codirectrices du FTA proposent pas moins de 20 grands spectacles de théâtre en marge provenant de 15 pays, notamment l’Uruguay, le Liban, la France, l’Australie, le Portugal, la Côte d’Ivoire et la Colombie. Lors d’une rencontre à La Presse, avant le lancement, le jeune tandem à la direction artistique a réitéré son intention d’embrasser tous les horizons, tant géographiques qu’esthétiques, avec une programmation éclectique et colorée.

La direction réaffirme également le côté pluridisciplinaire de l’évènement, avec des propositions en musique comme Surveillée et punie, de Safia Nolin et Philippe Cyr, au Prospero, une création musicale portée par un chœur de 25 personnes « sur la liberté d’expression et ses limites » ; en performance, avec Carte noire nommée désir, une satire sociopolitique punk de Rébecca Chaillon, à l’Usine C ; et aussi… en jeux vidéo, avec asses. masses, « un grand évènement de gaming » au Centaur !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le metteur en scène Jérémie Niel, Jessie Mill et Martine Dennewald (codirectrices du FTA), Lara Kramer et Philippe Cyr.

En ouverture au Monument-National, le chorégraphe libanais Ali Chahrour marie chant, musique et danse pour exprimer la force de l’amour maternel, avec Du temps où ma mère racontait. Suivra la chorégraphe ivoirienne Nadia Beugré avec Prophétique (on est déjà né. es), qui nous transporte dans un salon de coiffure à Abidjan. « Six divas majestueuses exposent la réalité des personnes trans dans cette ville africaine », résume le communiqué.

Le 18e FTA en cinq images PHOTO DAJANA LOTHERT, FOURNIE PAR LE FTA Prophétique (on est déjà né. es) avec six divas qui exposent la réalité de personnes trans à Abidjan.

PHOTO CARLOS CONTRERA, FOURNIE PAR LE FTA Multitud, l’un des deux spectacles gratuits et extérieurs du FTA, de Tamara Cubas, présenté dans 17 villes depuis une décennie.

PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE, FOURNIE PAR LE FTA En ouverture au Monument-National, Ali Chahrour marie chant, musique et danse pour exprimer la force de l’amour maternel, avec Du temps où ma mère racontait.

PHOTO CHRISTOPHE RAYNAUD DE LAGE/FOURNIE PAR LE FTA Carte noire nommée désir, une satire sociopolitique punk de Rébecca Chatillon

PHOTO JULIE ARTACHO/FOURNIE PAR LE FTA ODE, la nouvelle création de la chorégraphe Catherine Gaudet 1 /5









Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues, directeur du Festival d’Avignon, nous convie à un évènement de théâtre avec Catarina et la beauté de tuer des fascistes. Tandis que le créateur montréalais Jérémie Niel s’attaque à une œuvre mythique du cinéaste Pierre Perrault, Au cœur de la rose, à Espace Libre, avec entre autres Sébastien Ricard et Nahéma Ricci.

La chorégraphe Faye Driscoll présentera la pièce Weathering, gros succès sur la scène new-yorkaise qui sera présenté à l’Usine C. Lauréate du Grand Prix de la danse de Montréal en 2022, Catherine Gaudet va créer avec ses 10 interprètes ODE, au Théâtre Jean-Duceppe. Quant à Lara Kramer, elle sera à l’Édifice Wilder pour lancer Gorgeous Tongue. Le chorégraphe Sébastien Provencher investira la chapelle et le jardin de la Cité-des-Hospitalières pour Floreus, « une ode à un érotisme tout en tendresse pour renouer avec la dimension sacrée de la nature ».

Aussi dans cette programmation, deux spectacles gratuits et extérieurs (Multitud et I am from Reykjavik), des rencontres, des débats, et la populaire série « Terrains de jeu » qui propose une cinquantaine d’activités et des rencontres privilégiées avec les artistes et des soirées animées au QG.

À noter : cette édition sera la douzième et ultime de David Lavoie au poste de directeur général du FTA. M. Lavoie quittera ses fonctions au terme de la 18e édition. Le nom de la personne qui lui succédera à la direction générale sera annoncé en avril.

Le FTA se déroule du 22 mai au 5 juin. Les billets à l’unité seront en vente dès le 26 mars.

Consultez le site du festival