La nouvelle pièce de Larry Tremblay, créée au Trident à Québec cet hiver, prend l’affiche du Théâtre d’Aujourd’hui, dans une mise en scène de Claude Poissant. Discussion croisée et animée.

Vous n’entendrez jamais Larry Tremblay ni Claude Poissant dire que… « c’était donc mieux avant ». « Pour bien vieillir, on ne doit pas se braquer sur le monde qui change autour de soi, pense Poissant. Au lieu de toujours chialer, il faut s’ouvrir de plus en plus, voir l’horizon plus large. Sinon, notre monde se rétrécit à l’infini. »

La nouvelle pièce de Larry Tremblay aborde la thématique du vieillissement, avec cinq personnages âgés qui apprivoisent la fin. « C’est l’histoire de gens qui entament les premiers mouvements de leur dernier rideau. Avec, au ventre, la peur de perdre tous leurs repères », résume Poissant.

« Vieillir est un défi, abonde Larry Tremblay, qui aura 70 ans le 17 avril. Or, personnellement, je suis plus préoccupé par le glissement des valeurs au Québec. Car les valeurs bougent d’une génération à l’autre. Je prends un exemple concret : l’avenir de la langue française. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Larry Tremblay

Pour moi – un écrivain francophone qui gagne sa vie avec la langue –, c’est un enjeu TRÈS important. Or, il l’est moins pour les nouvelles générations qui ont d’autres priorités. Larry Tremblay

Coup de vieux est donc une réflexion sur le vieillissement et nos perceptions de cette réalité. Le récit est porté par cinq personnages aux opinions tranchées qui dialoguent et vieillissent à vue d’œil sur scène ! Ils sont défendus par autant de grandes pointures : Sylvie Drapeau, Marie Gignac, Jacques Girard, Jacques Leblanc et Linda Sorgini. Le jeune acteur Thomas Boudreault Côté joue Clovis le clown et hante la scène de son absurde présence.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Larry Tremblay et Claude Poissant au Centre du Théâtre d’Aujoud’hui

Divers enjeux

Parmi les enjeux abordés dans Coup de vieux, il y a la baisse de natalité, l’immigration, le suicide, les travailleurs immigrés, le manque de main-d’œuvre au Québec, notamment pour s’occuper de la population vieillissante. « Ils m’ont accusée de tous les malheurs du monde. La pollution, ma faute. La déforestation, ma faute. La famine dans le monde, ma faute ; la fonte des glaces, ma faute ; la mort des abeilles, ma faute », dit Adèle, une mère boomer à propos de ses petits-enfants.

Lorsqu’on lui demande ce qu’il aime dans l’écriture de Tremblay, Poissant répond que son théâtre ne verse jamais dans le psychologique et le didactique.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le metteur en scène Claude Poissant dirige sa sixième pièce de Larry Tremblay.

Je n’ai jamais l’impression qu’il souligne au crayon gras les réflexions, les valeurs et les messages qu’on trouve dans ses pièces. Il ouvre des portes et les referme. C’est ce qui est beau dans la pièce. Claude Poissant

Avec Coup de vieux, Poissant signe sa sixième pièce de Larry Tremblay, depuis Le Ventriloque, en 2001. « C’est un cliché, mais beaucoup de choses échappent à l’écrivain lorsqu’il écrit… Grâce à l’imaginaire de Claude, je vois mieux mes pièces ; j’entends mieux mes mots ; je les redécouvre. Une chimie s’est installée entre nous », se réjouit l’auteur.

« Larry [Tremblay] transpose toute la violence qui l’habite dans son écriture », croit Claude Poissant.

L’auteur nous rappelle une anecdote à ce sujet. La première fois que Michelle Rossignol l’a rencontré au Théâtre d’Aujoud’hui, elle s’attendait à voir arriver un monstre dans son bureau. « Elle s’étonnait de voir devant elle un homme doux, réservé, timide… après avoir lu mes textes. »

Si Larry Tremblay vieillit, il reste très prolifique. Parmi ses projets à suivre, il y a deux adaptations de ses pièces marquantes au cinéma. L’orangeraie, film produit par Roger Frappier et dirigé par Murad Abu Eisheh, un (jeune) réalisateur jordanien de 31 ans. Et Tableau final de l’amour, créé par Angela Konrad, à l’Usine C, qui sera scénarisé par Simon Boulerice dans une production au grand écran d’Attraction images.

Du 18 mars au 16 avril, au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

