Juliette Gosselin et Alexa-Jeanne Dubé dans une pièce inspirée de Moi… et l’autre !

Juliette Gosselin et Alexa-Jeanne Dubé prennent le relais de Dominique Michel et Denise Filliatrault dans une pièce de théâtre inspirée de la célèbre émission Moi… et l’autre !.

La Presse Canadienne

Gosselin et Dubé interpréteront respectivement les personnages de Dominique et Denise dans la pièce signée par Kim Lévesque-Lizotte et mise en scène par Charles Dauphinais.

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Alexa-Jeanne Dubé

Les comédiennes seront appuyées par Henri Chassé, qui incarnera monsieur Lavigueur et qui était joué autrefois par Roger Joubert. Marc St-Martin interprétera pour sa part Gustave, personnifié dans l’émission par Réal Béland père.

La pièce sera présentée cet été au Théâtre du Vieux-Terrebonne.