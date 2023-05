Le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui a remis à la jeune dramaturge Camille Paré-Poirier son prix d’écriture dramatique pour la saison 2022-2023.

Sa pièce Je viendrai moins souvent a été choisie pour ce prix assorti d’une bourse de création de 10 000 $ octroyée par le Fonds de dotation Michelle-Rossignol.

Ce prix est décerné par le public, qui doit donner son appréciation au terme de chaque représentation de la saison. Le lauréat est ensuite choisi au prorata du nombre de billets émis.

Je viendrai moins souvent, présenté à la salle Jean-Claude-Germain encore tout récemment, a fait l’objet d’une balado intitulée Quelqu’un d’immortelle. Pendant quatre ans, Camille Paré-Poirier a enregistré ses conversations avec sa grand-mère Pauline alors que celle-ci traversait les dernières étapes de sa vie.

« C’est dans le bonheur le plus complet que j’accueille ce prix ! J’ai cherché pendant longtemps comment raconter notre histoire, celle de Pauline et moi. Une histoire sur le soin et sur ce que ça veut dire être là. J’ai cherché pendant si longtemps comment raconter notre histoire que j’ai perdu ma grand-mère en cours d’écriture. Pour moi, se souvenir est un geste de fiction, d’invention. Nous écrivons tous les jours en revisitant le passé et en fantasmant l’avenir. Parfois, on a de la chance et la réalité est encore plus belle que dans nos fantasmes. Aujourd’hui, j’ai de la chance. Et ma joie, elle, est plus vraie que vraie ! Je la partage avec chaque membre de l’équipe de Je viendrai moins souvent », a indiqué Camille Paré-Poirier par voie de communiqué.