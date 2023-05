La metteure en scène Catherine Vidal et le dramaturge Xavier Inchauspé, le nouveau tandem à la direction du Quat’Sous.

Le conseil d’administration du Théâtre de Quat’Sous a annoncé mercredi la nomination de Catherine Vidal et de Xavier Inchauspé à sa codirection générale. Ils seront coresponsables de la direction artistique et administrative du théâtre, succédant à Olivier Kemeid et France Villeneuve, qui assuraient ensemble la direction générale du Quat’Sous, depuis 2016.

« L’arrivée de Catherine Vidal et Xavier Inchauspé s’inscrit naturellement dans l’histoire du Quat’Sous, souligne Philippe Archambault, président du conseil d’administration et membre du comité de sélection. Leur vision artistique pique la curiosité, leur expertise est incontestable et leur amour pour ce théâtre unique est indéniable. »

Artiste associée au Quat’Sous depuis des années, Catherine Vidal a signé plusieurs mises en scène dans la salle de l’avenue des Pins. Pour sa part, Xavier Inchauspé a coproduit deux spectacles en tant que codirecteur général d’Orange Noyée (avec Mani Soleymanlou), dont Mille en 2023. Le théâtre a aussi accueilli deux spectacles de Sibyllines, la compagnie de Brigitte Haentjens que Xavier Inchauspé a codirigée.

Les deux artistes entameront leur mandat à la fin août. « Nous ouvrirons les fenêtres sur le monde en présentant des textes contemporains de tous les horizons qui font la part belle à la fiction et aux nouvelles façons de la raconter, expliquent les codirecteurs. Nous ferons se côtoyer les artistes de toutes les générations et abattrons régulièrement le quatrième mur entre la scène et cette salle occupée par le Quat’Sous depuis 1965. »