La récompense célèbre l’apport incontournable de cette artiste complète au monde du théâtre québécois.

La Presse

Autrice, dramaturge et metteuse en scène, Alexia Bürger s’est imposée au cours des vingt dernières années comme une figure majeure et influente du milieu théâtral montréalais.

Bien qu’elle ait reçu son diplôme de l’Option-théâtre du Collège Lionel-Groulx en interprétation, c’est en tant que metteuse en scène qu’elle se signalera d’abord. L’importance de la collaboration et du dialogue entre artistes compte parmi les principaux piliers de sa démarche. La pièce Toutes choses, imaginée en avril 2022 avec Fanny Britt, et inspirée de leur riche relation, témoignait magnifiquement de la place que l’amitié occupe dans sa façon d’envisager le travail de création.

Son spectacle Les Hardings (2018) demeurera quant à lui un temps fort de son œuvre. La pièce, dont elle a signé à la fois le texte et la mise en scène, se mesurait à de vastes questions, dont celle de la responsabilité collective et humaine, avec comme point de départ la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic.

En plus du théâtre, Alexia Bürger a aussi offert son regard conjuguant rigueur et sensibilité à des œuvres de cirque, des évènements littéraires et des spectacles de musique.

La créatrice a déclaré par communiqué recevoir cette reconnaissance comme « une invitation à me souvenir, tous les jours, et plus particulièrement aux jours de découragement, que je suis portée par la force des metteuses en scène qui sont venues avant moi, celles qui sont avec moi et celles qui s’en viennent. »

Remis par le Conseil des arts de Montréal, le prix Jovette-Marchessault souligne depuis maintenant quatre éditions la contribution de femmes artistes du milieu théâtral montréalais et s’accompagne d’une bourse de 20 000 $. Mélanie Demers et Marie-Eve Huot en étaient cette année les deux autres finalistes.