Mara Tremblay et Catherine Durand ont mis en commun leur amour des harmonies et du folk pour former Hauterive, duo vrai et doux qui respire l’apaisement et l’air salin du fleuve.

Les deux autrices-compositrices-interprètes, qui se connaissent depuis plus de 25 ans, sont devenues de grandes amies à force de partager la scène et moult soupers.

« À un moment donné, l’amitié a eu besoin de faire de la musique ensemble », confie Mara Tremblay. C’est elle qui a poussé son amie Catherine à essayer la composition à deux. Dès les premières chansons, elle a su qu’elles tenaient quelque chose.

« J’ai eu un élan, je lui ai envoyé un jam, et une toune est revenue, raconte Mara. C’était la chanson Le temps d’avance. J’avais le poil de même, les larmes aux yeux. »

Catherine Durand a découvert ces dernières années le plaisir de ne pas faire de musique seule en accompagnant les Cowboys fringants, Marie-Annick Lépine et Mara Tremblay sur scène. « J’aime beaucoup le fait de ne pas porter un spectacle sur mes épaules », dit-elle. Mara, elle, se sent toujours mieux, « plus forte, plus grande » avec Catherine à ses côtés.

C’est pour ça que j’insistais. Je savais à quel point c’était plus léger. Que ça ferait du bien de ne pas porter tout, tout le temps. Mara Tremblay

C’est tout ça qu’elles ont voulu concrétiser dans un album : réunir leurs voix qu’elles savent compatibles, partager les tâches, s’inviter dans leurs univers respectifs, et plonger dans l’americana-folk et le country, qui est la musique qu’elles aiment le plus écouter même si ce n’est pas celle qu’elles font d’habitude.

« Je me suis toujours permis de faire du folk sur mes albums, mais je suis plus éthérée et atmosphérique, explique Catherine Durand. J’aime le planant, alors que Mara est plus rock, elle a un côté plus corrosif. »

Mais que trouvent-elles dans le folk comme compositrices et chanteuses ? « La simplicité », répondent-elles. Qui correspond à un certain apaisement, qu’on ressent d’un bout à l’autre de cet album plein de douceur et de sublimes harmonies, qui regarde derrière et devant, sans regret, avec juste l’envie d’être bien maintenant.

« On a plus de 50 ans toutes les deux, on est rendues à un point où on n’a plus rien à prouver à personne, dit Catherine. On fait ce qu’on aime pour le fun. » Mara opine. « Pour moi, vieillir, c’est être de plus en plus ouverte. C’est quelque chose de magnifiquement beau dans la sincérité. »

Complicité

En entrevue, la profonde complicité des deux artistes saute aux yeux. Elles s’écoutent attentivement, parlent parfois en même temps – pour dire la même chose ! En fait, elles se ressemblent beaucoup plus qu’elles se complètent. Elles confirment que même en studio comme coréalisatrices, elles étaient toujours sur la même longueur d’onde.

Inévitablement, si moi j’aimais ça, Mara aimait ça aussi. Comme si on partageait le même cerveau ! On est des jumelles cosmiques. Catherine Durand

Pas étonnant que chacune endosse les textes de l’autre comme si elle les avait écrits. D’ailleurs, si Hauterive est la ville natale de Mara Tremblay, c’est Catherine qui a eu l’idée d’utiliser ce nom pour leur duo.

« Il y a un peu de moi dans Hauterive, oui ! Je savais qu’elle venait de là et je trouvais que c’était un beau nom. Il y a quelque chose de nature, de campagne, qui fait folk là-dedans. »

Hauterive a été fusionnée avec Baie-Comeau il y a plus de 40 ans, et Mara Tremblay raconte que beaucoup de gens l’ont remerciée de l’avoir fait revivre. « C’est un mot tellement magnifique. Qui veut dire plein d’affaires, horizon, bord du fleuve… Ça veut dire beaucoup de liberté. »

Pour ces deux artistes qui ont mené leur carrière de manière indépendante, l’autonomie est en effet primordiale. Quand on leur demande ce qu’elles aiment le plus de l’autre, c’est d’ailleurs ce qu’elles soulignent en premier.

« Ce que j’aime de Catherine, c’est sa liberté, son originalité, sa force. Il n’y a pas grand monde qui sait à quel point elle arrange ses trucs, qu’elle est productrice de ses albums. C’est aussi une grande parolière et mélodiste, qu’on ne célèbre pas assez. »

Catherine Durand avoue qu’à ses débuts, elle avait peur de Mara à cause du clip Le teint de Linda. Cette dernière sourit. « J’aime assez ça quand tu racontes ça ! », rigole-t-elle.

« Mais tranquillement, je l’ai apprivoisée. Mara, c’est comme une petite bête sauvage, mais avec un cœur immense. Elle parlait de liberté et de fougue tantôt, et j’admire les mêmes choses chez elle. S’il y a une artiste qui a été libre du début de sa carrière à maintenant, c’est bien Mara Tremblay. »

Maintenant que l’album a vu le jour, que lui souhaitent-elles ? « De la douceur. Et de la musique aussi. C’est le fun de chanter ensemble », dit Mara. « Et des rires ! », complète Catherine.

Alors qu’elles n’avaient pas l’intention de donner de spectacles, elles ont été surprises de voir l’intérêt que suscite leur projet. « Spectra a embarqué, et là, on a une vingtaine de shows qui s’en viennent ! », se réjouit Catherine. Ce sera une tournée à « seulement deux guit, deux voix », précise sa complice, « parce qu’il n’y a pas besoin de plus que ça pour la profondeur et la sincérité ».

Et est-ce que Hauterive sera l’histoire d’un seul album ? Mara n’hésite pas longtemps. « J’ai l’impression que plein de tounes vont encore sortir. »