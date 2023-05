Le congé de la fête des Patriotes est une bonne occasion de sortir ! Voici quelques idées.

Début de Piknic Électronik au parc Jean-Drapeau

Le coup d’envoi de Piknic Électronik sera donné dimanche 21 mai. Pour le 20e anniversaire, 18 événements réguliers attendent les festivaliers qui viendront bouger au son des DJ invités. Rendez-vous au parc Jean-Drapeau jusqu’au 1er octobre. Consultez la programmation de Piknic Électronik

Art public au parc Frédéric-Back

IMAGE DE SYNTHÈSE FOURNIE PAR ESPACE POUR LA VIE L’œuvre Bivouac, du Collectif Escargo, pourra être admirée tout l’été au parc Frédéric-Back

Trois œuvres d’art géantes inspirées des insectes se déploieront dans le parc Frédéric-Back à compter du 18 mai. Les œuvres Bivouac, par le Collectif Escargo, À l’antenne, par Architecturama et Hortus formica, par Frédéric Saia, ont été choisies par un jury, notamment en raison du caractère écologique des matériaux utilisés. Elles pourront être observées pendant tout l’été dans ce parc situé au cœur du Complexe environnemental de Saint-Michel, à Montréal. Notons que l’Insectarium de Montréal proposera aussi des activités d’interprétation sur place. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site d’Espace pour la vie

Un marathon de danse dans le Vieux-Port de Montréal

PHOTO VIVIEN GAUMAND, FOURNIE PAR MTL 24/24 Photo de l’événement de 2022

Trente-six heures de danse en continu. Voici ce que propose MTL 24/24 avec l’événement Non Stop, présenté du 19 au 21 mai au Pavillon du Grand Quai, dans le Vieux-Port de Montréal. Une quinzaine d’artistes locaux et internationaux feront danser les participants sur de la musique électronique, dont DJ Minx, Jacques Greene et GLOWZI. Des spectacles intérieurs pour les 18 ans et plus sont prévus du 19 mai 22 h au 21 mai 8 h. La nouveauté de cette année : samedi, de 10 h à 23 h, une scène extérieure accessible à tous sera dressée sur la Place des commencements. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l’événement

Le retour du Pouzza Fest

PHOTO FOURNIE PAR LE POUZZA FEST Le groupe ontarien The Flatliners viendra célébrer ses 20 ans d’existence avec un spectacle aux Foufounes électriques

Le Pouzza Fest, festival punk de Montréal, est de retour pour une 11e édition avec une centaine de groupes en prestation dans diverses salles de Montréal, soit Les Foufounes électriques, le Théâtre Sainte-Catherine, le Turbo Haus et le Café Cléopâtre. Parmi les têtes d’affiche, notons la présence des groupes The Bronx de Los Angeles, Paint It Black de Philadelphie et The Flatliners d’Ontario qui viendront célébrer leur 20e anniversaire. Un volet humour, mettant en vedette de jeunes humoristes francophones et anglophones, est aussi prévu. Du 19 au 21 mai. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site du Pouzza Fest

Madeleine Peyroux et Martha Wainwright au Théâtre Maisonneuve

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Madeleine Peyroux

L’autrice-compositrice-interprète Madeline Peyroux sera sur la scène du théâtre Maisonneuve en compagnie de Martha Wainwright le 21 mai, à 20 h. Au menu : l’artiste jazz proposera les compositions de son album Careless Love, en plus de lever le voile sur de nouvelles pièces. Consultez le site de la Place des arts

Traces d’étoiles au Rideau vert

PHOTO FRANÇOIS DELAGRAVE, FOURNIE PAR LE RIDEAU VERT Mylène Mackay est impeccable dans son rôle d’une femme en crise. Et Maxim Gaudette est tout aussi formidable.

La pièce Traces d’étoiles, de Cindy-Lou Johnson, met en scène l’histoire de Rosannah DeLuce ( Mylène Mackay ) qui, après avoir parcouru 5000 km en voiture, vêtue de sa robe de mariée, s’arrête chez Henry Harry ( Maxim Gaudette ) qui tente de savoir pourquoi elle cherche à fuir. « La beauté de Traces d’étoiles, c’est d’arriver à nous faire croire à cette histoire impossible. La pièce fait penser à l’œuvre de Tennessee Williams, avec des personnages en état de crise, de flottement, de folie. Mylène Mackay est impeccable dans le rôle de Rosannah. Maxim Gaudette est aussi formidable », nous dit le journaliste Luc Boulanger dans sa critique publiée le 12 mai. Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site du Rideau Vert

Le Festival Flots de parole en Montérégie

Treize conteurs et conteuses sont attendus en Montérégie à compter du 17 mai pour le 4e Festival Flots de paroles. Dans le lot, notons la présence de Michel Faubert qui présentera son spectacle Chien, canard et autres contes merveilleux le 27 mai à la Vieille Caserne de Verchères. Notons que deux conteuses martiniquaises et un conteur belgo-japonais se joindront aux artistes québécois. Nouveauté cette année : une randonnée contée sur les rives du fleuve Saint-Laurent par Les Semeurs de contes. Départ du parc des pionniers à Verchères. Le festival est présenté à Verchères, Varennes, Contrecœur et Saint-Hyacinthe du 17 au 28 mai. Stéphanie Morin, La Presse Consultez le site de l’événement

Au cinéma : BlackBerry

