Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des derniers jours.

Hommage

Le virage de Nathalie

Nathalie Simard connaît une véritable renaissance depuis son passage à Sortez-moi d’ici ! en 2023. Une série de voyage avec Marianne St-Gelais sur Évasion (Sortez-moi d’ici ! … mais pas tout de suite), un album de Noël, des spectacles, le tournage d’une émission spéciale du temps des Fêtes, plusieurs apparitions télé (En direct de l’univers, Coups de food, On ramassera demain, Tout le monde en parle)… Et maintenant, l’animation téléréalité. TVA vient effectivement d’annoncer qu’en septembre, la chanteuse pilotera Nouvelle chance pour l’amour, une production de Déferlantes (La voix, Chanteurs masqués) qui rassemblera des célibataires de 40 à 60 ans qui cherchent l’âme sœur.

Dommage

Navet romantique

ASSOCIATED PRESS Glen Powell et Sydney Sweeney dans Anyone But You

Où sont passées les bonnes comédies romantiques ? On pose la question, parce qu’on a fait l’erreur de regarder Anyone But You (en français, N’importe qui sauf toi) le week-end dernier. On s’explique mal pourquoi on voulait voir ce film, sachant la note que notre collègue Manon Dumais lui avait accordée (seulement 4/10), mais quand on s’est aperçu qu’il avait débarqué sur Crave, on n’a pas pu résister. Notre excuse ? On s’ennuie des bonnes comédies romantiques, comme Four Weddings and a Funeral, Notting Hill et My Best Friend’s Wedding, qui datent toutes d’une autre époque. Plus tôt cette année, on a tenté notre chance avec One Day sur Netflix, et encore une fois, on s’est fait avoir. On fonde beaucoup d’espoirs sur The Idea of You (L’idée d’être avec toi), un long métrage avec Anna Hathaway et Nicholas Galitzine sorti sur Prime Video jeudi, mais notre petit doigt nous dit qu’une nouvelle déception nous attend…

La citation

La vraie vie ?

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Anne Dorval dans Splendeur & Influence

C’est ça, une téléréalité : si on enlève les décors, les éclairages, le montage, les participants payés et placés dans des situations scénarisées… C’est la vraie vie. Brigitte Bussières (Anne Dorval) dans Splendeur & Influence, la nouvelle série de Marc Brunet (Like-moi, Le cœur a ses raisons) sur ICI Tou. tv Extra

Le malaise

Quand Barbra « complimente » Melissa

Barbra Streisand s’est mis les pieds dans les plats en commentant une photo de Melissa McCarthy sur Instagram. Croyant sans doute qu’elle écrivait un message privé à McCarthy, la chanteuse et actrice de 82 ans a écrit : « As-tu pris de l’Ozempic ? » (L’Ozempic est un médicament conçu pour contrôler le diabète, mais souvent utilisé pour perdre du poids.) Après avoir réalisé son faux pas, Streisand a effacé son commentaire et s’est confondue en excuses sur X, expliquant qu’elle voulait faire un compliment à McCarthy, mais qu’elle avait oublié que « toute la planète pouvait lire son message ». Heureusement, la comédienne de Bridesmaids n’a pas semblé offusquée du commentaire de Streisand. Dans une vidéo publiée mercredi sur Instagram, Melissa McCarthy a déclaré : « Ce qu’on doit retenir, c’est que Barbra Streisand sait que j’existe, elle m’a contactée, et elle trouvait que j’avais fière allure. C’est moi qui l’emporte [I win the day]. »

Place aux lecteurs

Des réactions fortes

PHOTO FOURNIE PAR TVA Inès (Nour Belkhiria) dans Indéfendable

C’est bon ? Est-ce qu’on peut enfin parler des finales de STAT et d’Indéfendable ? (Si vous n’avez toujours pas regardé les épisodes, plus d’une semaine après leur diffusion, vous jouez avec le feu.) Sans surprise, vous avez été nombreux (plus d’une centaine) à donner votre opinion sur chaque finale de deuxième saison. D’après l’échantillon de courriels reçus, la finale de STAT a laissé plusieurs d’entre vous perplexes, surtout avec l’annonce du cancer du sein « agressif » d’Isabelle (Geneviève Schmidt). « À moins d’en avoir manqué un bout, j’ignorais qu’elle avait passé des tests », nous écrit Lyne de Pointe-aux-Trembles. Quant aux aveux de Jacob (Lou-Pascal Tremblay), ils ont déçu quelques-uns d’entre vous… mais vous êtes quand même curieux de voir comment l’urgentologue pourra continuer de travailler à Saint-Vincent en septembre. Enfin, une prénommée Louise espère qu’Emmanuelle (Suzanne Clément) trouvera l’amour l’an prochain « pour qu’elle arrête de sauter sur tout ce qui bouge ».

Du côté d’Indéfendable, la finale semble vous avoir renversés, particulièrement l’explosion du véhicule à bord duquel étaient Inès (Nour Belkhiria) et Frédéric (Martin-David Peters). « J’ai lâché carrément un cri de mort suivi par trois fois le mot “Non !” », nous écrit Mélanie Dufort. « On dirait qu’on vient de faire tout un ménage dans le bureau de Leo McDonald », ajoute Pierre de Laval. Notre commentaire préféré provient toutefois d’un certain Michel Chicoine de Varennes, qui regarde visiblement les deux quotidiennes : « Le docteur Faubert devra faire appel au cabinet d’avocats Lapointe-MacDonald-Desjardins. »

On veut votre avis

Céline remixée

PHOTO BERNARD BRAULT, LA PRESSE PHOTO BERNARD BRAULT, Céline Dion au Colosseum du Caesars Palace en 2011

Le DJ québécois The Jammin Kid s’est associé au DJ britannique Majestic pour lancer Set My Heart on Fire, une bombe dansante qui marie les chansons And The Beat Goes On du groupe des années 1960 The Whispers, et I’m Alive de Céline Dion. Qu’est-ce que vous en dites ? Vous aimez ou pas ?

Séparés à la naissance

Notre lecteur Jean-Marc Noiseux a frappé en lieu sûr avec cette suggestion de sosies : le joueur de baseball Freddie Freeman, des Dodgers de Los Angeles, et l’auteur-compositeur-interprète Jean-François Breau.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Breau accompagné de Marie-Ève Janvier en 2014