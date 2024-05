Vous avez peut-être vu Joanie Tremblay et Sandra Felteau à l’émission Dans l’œil du dragon il y a quelques semaines. Les deux entrepreneures ont présenté leur jeune entreprise Narra, une plateforme d’achats et d’écoute de livres audio 100 % indépendante.

Les dragons ont écouté les deux femmes dans une quasi-indifférence. Georges Karam a tenté de trouver la particularité de leur entreprise. Narra offre uniquement des ouvrages en français. Pour le moment, le catalogue est composé de 10 000 titres francophones, dont 1500 québécois. C’est ça, la particularité.

Malgré cela, les dragons ont unanimement dit « je passe ».

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Joannie Tremblay et Sandra Felteau, fondatrices de Narra, une plateforme d’achats et d’écoute de livres audio 100 % indépendante

Peut-être que les dragons devraient lire le rapport sur la souveraineté culturelle à l’ère du numérique présenté il y a quelques semaines au ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Mais pour ces quatre investisseurs, qui trouvent que cette démarche est « louable » de la part d’une entreprise qui a l’air d’un « OSBL », ce projet n’est pas rentable.

Pourtant, le marché du livre audio est en forte progression partout dans le monde. Autrefois réservé aux malvoyants ou à d’autres personnes souffrant d’un handicap, il séduit maintenant le public en général. C’est l’effet balado !

Les ventes ont bondi aux États-Unis, en France, en Espagne, en Italie et en Norvège. Les experts croient que ce format pourrait représenter plus de 20 % des ventes mondiales de livres en 2030, soit 35 milliards de dollars. Les ventes représentent pour le moment un peu plus de 5 milliards.

Ce marché est tellement attrayant que les géants du numérique ont sauté à pieds joints dans l’arène. Audible-Amazon, Apple Books et Spotify dominent cette industrie. Voilà pourquoi Narra se présente comme « la seule plateforme québécoise réellement compétitive face à ces géants ». De là mon allusion à la préoccupation que nous devrions avoir dès maintenant pour pérenniser cette industrie culturelle.

Ce marché progresse partout, mais au Québec, il piétine. En 2020, les éditeurs ont bénéficié d’une enveloppe d’environ 22 millions de Patrimoine canadien pour favoriser « l’accessibilité ». Plusieurs se sont lancés dans la production de livres audio.

Il faut savoir qu’un ouvrage de longueur moyenne coûte environ 10 000 $ à produire en format audio (narration, enregistrement, montage). Mais comme l’enveloppe n’a pas été renouvelée, les éditeurs ont cessé d’investir en ce sens. Résultat, la production a chuté.

Bref, c’est un peu l’histoire de l’œuf et la poule ! Notre marché stagne parce que l’offre est minime et l’offre est minime parce que l’industrie ne la nourrit pas.

Malgré ça, Joanie Tremblay et Sandra Felteau ne lâchent pas la grappe de raisin. Elles multiplient les démarches pour faire bouger les choses. En soutenant cette industrie, c’est tout un ensemble d’acteurs qu’on vient aider (plateformes, studios de production, éditeurs, narrateurs, comédiens, musiciens, etc.).

Voilà ce que Sandra Felteau et Joanie Tremblay tentent de faire comprendre aux décideurs. Et voilà ce qui n’intéresse pas les dragons.

Au bureau de Mathieu Lacombe, on a demandé aux cofondatrices de Narra quels seraient les changements à apporter pour aider notre industrie du livre audio. D’abord, modifier la loi du livre, ont-elles dit.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Sandra Felteau

La loi ne considère pas le livre audio ou le livre numérique comme un livre. Cela veut donc dire que notre plateforme n’est pas reconnue comme une librairie, ce que nous sommes au fond. Sandra Felteau

Précisons que les librairies québécoises qui ont pignon sur rue ont droit à certains crédits d’impôt.

L’autre aspect concerne l’aide à maintenir auprès des éditeurs pour permettre la production de livres audio. Ceux-ci reçoivent des subventions d’Ottawa et de Québec pour « fabriquer » les livres en papier. Il faudrait que le livre audio puisse jouir du même privilège.

Je pose maintenant une question cruciale qui est au cœur de la bataille que l’industrie culturelle et le monde des médias mènent face aux géants du numérique : si une aide accrue venait des gouvernements pour produire plus de livres audio, devrait-elle servir à nourrir ces mêmes géants ? J’ose croire que cet aspect fera partie de la réflexion que plusieurs ont en ce moment à Québec et à Ottawa.

« Je vais aller plus loin et dire que si les livres audio se retrouvaient en grande majorité sur des plateformes comme Narra, plutôt que sur des plateformes étrangères, on n’aurait peut-être pas besoin d’aide financière, dit Sandra Felteau. Notre redistribution des revenus serait plus équitable et permettrait à ce marché de s’autosuffire. »

Notre industrie de la musique mène une bataille contre les géants du numérique en répétant qu’on a agi trop tard. Pour ce qui est du livre audio, il n’est pas encore trop tard pour prendre les décisions qui s’imposent. « J’aimerais que notre entreprise devienne un fleuron québécois, dit Joanie Tremblay. Je pense que ce que l’on tient a un potentiel immense qui peut faire beaucoup pour notre société. Tout est en place pour que ça soit un projet rassembleur. »