Même si elle célèbre cette année ses 40 ans, la Maison Théâtre conserve la fougue de la jeunesse, comme en témoigne sa programmation 2023-2024, dévoilée lundi. Les thèmes centraux de cette saison aux propositions étonnantes ? La liberté et la résistance.

L’équipe du seul lieu de diffusion montréalais entièrement consacré à la jeunesse n’avait pas en tête une ligne directrice particulière lorsqu’est venu le temps de choisir les 18 spectacles qu’elle présentera de septembre 2023 à juin 2024. Ce « fil rouge » est plutôt apparu une fois la sélection terminée.

« Dans plusieurs spectacles, tu as un personnage qui se libère de quelque chose ou qui a envie de le faire. Tu as l’impact de cette libération sur le personnage, sur son entourage », explique la directrice artistique, Sophie Labelle.

Ariane Moffatt et Fanny Britt

Écrite par Fanny Britt, la pièce 176 pas du Théâtre de l’Oeil en est un exemple. L’autrice, dont la plume a été récompensée à de multiples reprises, y raconte l’histoire d’Octave, un jeune garçon pour qui le piano est « sa bouée et son boulet ». « Son piano est sa zone de confort. Mais, en même temps, il le traîne, car il est obligé de faire ses gammes. […] C’est à la fois un espace de liberté et un espace contraignant. Il va réussir à s’émanciper quand il va quitter son piano », explique le metteur en scène, Simon Boudreault.

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Le metteur en scène de 176 pas, Simon Boudreault, en compagnie de l’une des interprètes de la pièce, Olena Khomyakova

La musique est omniprésente dans ce spectacle de marionnettes imaginé pour les enfants de 6 à 10 ans qui sera présentée pour la première fois en novembre. Et ce n’est nul autre qu’Ariane Moffatt qui composera les pièces. « Ça a été comme un flash. Je me suis dit qu’avec Ariane Moffatt, ce serait super […] Elle était très emballée », raconte Simon Boudreault.

Dans la programmation, la notion de liberté se manifeste aussi à travers diverses invitations à s’approprier le lieu qu’est la Maison Théâtre.

Par exemple, en septembre, les enfants de 3 à 7 ans seront conviés à une fête costumée, Le bal des Petites Âmes. Un évènement créé spécialement pour eux dans une salle entièrement métamorphosée pour l’occasion.

Les jeunes de 10 à 14 ans pourront pour leur part influencer le fil du spectacle Prince Panthère, un « cabaret onirico-philosophique » construit autour des interactions avec le public. Cette intrigante proposition du Petit Théâtre de Sherbrooke pourra être vue en novembre.

Un monde à transformer

La programmation 2023-2024 parle aussi de résistance.

« Il y a le désir pour plusieurs artistes de dire aux enfants : “Remettez les choses en question. N’hésitez pas à faire appel à votre esprit critique. […] Transformez le monde” », affirme Sophie Labelle.

En abordant le rapport à la norme et l’acceptation des différences, Norman c’est normal, à une lettre fait écho à cet appel à réinventer le monde. Ce spectacle rempli d’humour et de jeux de mots de la troupe belge kosmocompany destiné aux 8 à 14 ans sera de passage à Montréal en mai 2024.

De son côté, Hégémonie de la compagnie Trembler Davantage soulève des questions sur la masculinité contemporaine. Cette pièce pour adolescents présentée en février 2024 suit cinq garçons de 14 ans qui s’interrogent sur ce que devraient être leurs passions à cet âge.

40 ans d’arts vivants pour enfants

Depuis 1984, la Maison Théâtre permet aux jeunes de 2 à 17 ans de découvrir les arts vivants. En quatre décennies, de quelle façon l’offre de spectacles a-t-elle évolué ? « Le théâtre jeune public québécois s’est beaucoup construit sur le texte, répond la directrice artistique, Sophie Labelle. Il y a encore énormément d’auteurs et d’autrices qui offrent de nouvelles œuvres, mais il y a aussi des œuvres plus visuelles, d’autres qui mêlent danse et théâtre… On a éclaté un peu plus la forme dans les dernières années. »

La directrice générale de la Maison Théâtre, Isabelle Boisclair, ajoute toutefois que certaines choses demeurent : « Il y a toujours eu une grande liberté dans le théâtre jeune public. »

La programmation 2023-2024 le confirme.

La mise en vente des billets de la prochaine saison aura lieu mardi prochain.