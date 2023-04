Mai est à nos portes. Besoin d’idées pour sortir de la maison ? Inspirez-vous de nos suggestions.

La Presse

La nuit du cerf à la TOHU

La compagnie française Cirque Le Roux revient à la TOHU, cette fois avec son spectacle La nuit du cerf, une pièce originale mêlant Nouvelle Vague française et mouvement Grindhouse américain des années 1970 qui a été nommée pour le prix Molière de la création visuelle. Le spectacle théâtral se veut un hommage au cinéma et au cirque actuel à l’aide de numéros d’équilibrisme, de main à main, de cadre aérien, de fil de fer et de voltige collective, œuvre d’une troupe de six artistes provenant du Québec, des États-Unis et de France. Il s’agit de la deuxième présence du Cirque Le Roux à la TOHU, qui a présenté The Elephant in the Room en 2016. Du 25 au 30 avril. Pierre-Marc Durivage, La Presse Consultez le site de l’événement

Un hommage aux femmes scientifiques au Planétarium

PHOTO TIRÉE DU SITE DU PLANÉTARIUM L’exposition nobELLES de l’artiste multidisciplinaire MissMe

Présentée au Planétarium, l’exposition nobELLES de l’artiste multidisciplinaire MissMe rend hommage à la carrière de femmes scientifiques extraordinaires. Des portraits en format géant de Katherine Johnson, Mary Jackson, Donna Strickland, Vera Rubin, Jocelyn Bell, Lise Meitner et Amalie Emmy Noether seront exposés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’institution. Une balado produite par le Planétarium accompagnera l’exposition. Du 27 avril 2023 au 28 avril 2024. Léa Carrier, La Presse Consultez le site de l’événement

Guillaume Pineault à Brossard

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’humoriste Guillaume Pineault

L’humoriste Guillaume Pineault présente le spectacle de sa tournée Détour à l’Étoile de Brossard le 29 avril, à 20 h. Il faut toutefois faire vite pour se procurer des billets de cette représentation qui sera captée pour la télé. « L’humoriste est donc de ceux avec qui il fait bon passer du temps, ce qui compte pour beaucoup. Ses textes ont pour principaux ressorts l’amusante familiarité du portrait qu’il dépeint. Détour aligne les anecdotes à un rythme soutenu et avec une irréprochable efficacité témoignant de la décennie d’expérience que Guillaume Pineault revendique », écrivait le journaliste Dominic Tardif dans sa critique publiée le 9 mars 2022. Lisez la critique de notre journaliste Consultez le site de l’Étoile

J’ai placé ma mère chez MultiCAUS

Le documentaire J’ai placé ma mère sera projeté dimanche à 14 h en présence du réalisateur Denys Desjardins chez MultiCAUS, à Verdun, dans le cadre des projections offertes par Ciné-Quartier. Il sera également possible de voir le documentaire Champions d’Helgi Piccinin vendredi à 19 h 30 à l’église Saint-Barnabas de Saint-Lambert, et le film pour enfants Ainbo, princesse d’Amazonie, samedi à 14 h au Quai 5160, à Verdun. Les séances sont offertes sur contribution volontaire. Léa Carrier, La Presse Consultez le site de Ciné-Quartier

Plongée dans l’imaginaire d’adolescents autistes

En marge du mois de l’autisme, le collectif Humain pluriel convie le public à une incursion dans l’imaginaire d’adolescents autistes. Par le biais du cinéma, de l’animation vidéo et du théâtre, des jeunes de l’école secondaire PGLO feront découvrir aux spectateurs réunis au Théâtre Outremont ce jeudi, à 19 h, les univers étonnants et singuliers qu’ils portent en eux. Le projet Bulles lève également le voile sur la réalité et les défis vécus par ces adolescents. Les billets pour assister à l’événement sont gratuits. Consultez le site du Théâtre Outremont

Vernissage de l’exposition Montréal, nature/Paysages insoupçonnés

PHOTO DE L’ŒUVRE D’ALAIN MASSICOTTE Le corpus de 55 tableaux de l’artiste est consacré à l’île de Montréal.

Amoureuses et amoureux de la nature, à 18 h aujourd’hui aura lieu le vernissage de l’exposition Montréal, nature/Paysages insoupçonnés, d’Alain Massicotte, véritable génie de la peinture de paysage. En toutes saisons, il parvient à sublimer la beauté de la nature québécoise. Ce corpus de 55 tableaux est consacré à l’île de Montréal. Il comprend des huiles sur panneau de bois et une dizaine de dessins au crayon à papier. L’expo est présentée jusqu’au 2 mai à la galerie Espace, au 4844, boulevard Saint-Laurent. Éric Clément, La Presse Consultez le site de l’artiste

Au cinéma : Farador et Joyland

Le long-métrage d’Édouard A. Tremblay n’est pas seulement pour les geeks. Charles (Éric K. Boulianne) est un écrivain qui se cherche. C’est sa sœur, Kim (Catherine Brunet) qui le ramènera à la réalité et qui l’aidera à avancer. « Farador est drôle, touchant, un peu maladroit parfois, mais plutôt bien réfléchi. Il est certain qu’il ne pourra pas plaire à tout le monde. L’univers est niché et s’il n’est pas nécessaire de le comprendre, il n’est toutefois pas forcément facile de l’apprécier. Mais certains pourraient être surpris en lui donnant sa chance », mentionne la journaliste Marissa Groguhé dans sa critique publiée le 21 avril. Lisez la critique de Marissa Groguhé Consultez l’horaire cinéma

